«Du snakker, hvem lytter». Sånn skal Apples nye T2-chip bekjempe avlytting

Apple lanserer sin nye Macbook med funksjonalitet som kobler ut mikrofonen når skjermen lukkes. Det skal hindre at utenforstående kan bruke datamaskinen som spionverktøy. Det skriver Thehackernews.

Sikkerhetschipen ble lansert tidligere i år, men funksjonaliteten ble først avduket på Apples produktlansering lørdag.

Facebook tatt med buksene nede

Avlytting via mikrofoner som vi bruker i dagliglivet er et kjent fenomen.

I 2016 ble Facebook beskyldt av professor Kelli Burns ved University of South Florida for å avlytte intetanende brukere via funksjonalitet som var integrert i mobilappen.

Ifølge Burns lyttet selskapet til brukernes samtaler for å bruke informasjonen til å servere målrettede annonser.

Hun skal selv ha testet teorien ved å bevisst snakke om bestemte temaer, for deretter oppleve at relaterte annonser dukket opp i det sosiale mediet.

IT-giganten bekreftet at de samlet inn informasjon om brukerne via lyttefunksjonaliteten, men at de ikke brukte dataene for målrettede annonser.

NSM ga ut mikrofonplugg

Apples nye T2-sikkerhetschip sørger for at mikrofonen kolbes helt ut når brukeren smekker skjermen igjen.

Tidligere i år delte Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut en plugg som skulle redusere faren for avlytting av samtaler gjennom smartmobiler, nettbrett og andre enheter med innebygd mikrofon.

– Det er egentlig en liten gimmick for å gjøre folk mer oppmerksomme når de snakker om sensitive ting i nærheten av mobiler og lignende, forklarte seksjonssjef Leiv Hovda Skaug til digi.no og fortsatte:

«Du snakker hvem lytter»

Påminnelsen «Du snakker hvem lytter!» er ifølge NSM like viktig som selve pluggen. Foto: Harald Brombach

– Den har en impedans tilsvarende en mikrofon eller hodesett. I de fleste tilfeller vil den derfor slå av den interne mikrofonen.

digi.no kjenner til at pluggen har blitt brukt av personer i embetsverket under møter med blant annet personell fra de hemmelige tjenestene i Norge.

Pluggen leveres med et bånd med den for mange velkjente teksten «Du snakker hvem lytter». Ifølge Hovda er denne påminnelsen like viktig som selve pluggen.

Ikke relevant?

At T2-sikkerhetschipen til Apple bare vil kutte mikrofonen når skjermen er lukket, gjør at den kanskje ikke er så relevant i et sikkerhetsøyemed.

Thehackernews påpeker at en mer kjærkommen funksjon ville vært å la brukerne koble både kamera og mikrofon helt ut når de selv ønsker det.

Chippen kommer også med forbedret sikkerhet på flere områder. Den kommer med en såkalt «secure enclave»-prosessor som skal beskytte macenes krypteringsnøkler, fingerprintdata og sikker-boot-funksjonalitet.

«Brikken gir økt sikkerhet på et nivå ingen av våre Mac-produkter har sett før», reklamerer Apple.