Dyp kjærlighet eller deepfake?

53 år gamle amerikanske Beth Hyland trodde at hun, som så mange andre, hadde funnet en match på datingappen Tinder. I stedet ble hun lurt trill rundt.

Den franske mannen Richard eksisterte ikke i virkeligheten. Svindlerne hadde brukt deepfake-video gjennom Skype. Det er digitalt manipulerte videoer og lydopptak, skapt ved hjelp av avanserte kunstig intelligens (KI). For vanlige personer, uten spesialkunnskap, er det svært vanskelig å oppdage forfalskningene.

I løpet av noen måneder hadde Hyland tatt opp lån på totalt 26.000 dollar, drøye 267.000 kroner, og sendt «Richard» pengene. Hun var blitt offer for romantisk lokking, såkalt «pig butchering», en type nettsvindel hvor offeret oppfordres til å gi økonomiske bidrag over lang tid.

Enorm økning

Den britiske regjeringen anslår at rundt 8 millioner deppfakes vil bli spredd globalt i 2025, det er en sterk økning fra de rundt 500.000 som ble avslørt i 2023. Rundt en femdel av disse vil være en del av romantiske svindler, ifølge en rapport fra cybersikkerhetsfirmaet McAfee i januar i år.

– Det er som å sørge over et dødsfall, sier Hyland etter at svindelen ble avslørt. Hun forteller at mannen som snakket så levende til henne på video, var den samme som hun hadde fått bilder av først.

– Han så litt uskarp ut, men jeg ante ingen uråd. Jeg visste ingenting om deepfakes, sier hun.

Manipulasjon og løgner

Hyland bor i Portage, en by som ligger vest for Detroit, og hadde vært skilt i fire år da hun begynte å date igjen. Mannen hun traff på Tinder syntes å være den perfekte matchen, nesten for godt til å være sann. Og nettopp slik var det.

«Richard» sa han var født i Paris, men at han nå bodde i Indiana og jobbet som frilans prosjektleder for et byggefirma som krevde mye reising, deriblant til Qatar.

Måneder med emosjonell manipulasjon, løgner, falske bilder og KI-skapte Skype-samtaler fulgte. «Richard» virket svært oppriktig i sin kjærlighet, men hadde alltid gode grunner til at han ikke kunne møte henne fysisk.

Noen uker etter at de hadde truffet hverandre, klarte «Richard» å overtale Hyland til å hjelpe ham med å betale for en advokat og tolk i Qatar.

Begynte å gråte

– Jeg fortalte ham at jeg ville ta opp et lån for å hjelpe ham, og da begynte han å gråte fordi ingen andre hadde vist ham slik kjærlighet, forteller Hyland.

«Richard» trengte imidlertid stadig litt mer penger, og da Hyland til slutt fortalte en finansrådgiver om utbetalingene, mente han at hun kunne være utsatt for svindel.

– Jeg kunne ikke tro det, men jeg kunne jo heller ikke ignorere advarselen, forteller Hyland.

Hun konfronterte derfor «Richard» med anklagene, og han benektet selvfølgelig alt. Men da hun ba ham bevise at hun tok feil og tilbakebetale pengene hun hadde overført til ham, ble det brått stille.

Politiet avviste saken

Hyland gikk til politiet, som imidlertid sa at de ikke kunne ta saken hennes videre fordi det ikke var «tvang, trussel eller makt involvert». Nyhetsbyrået Reuters har sett brevet med begrunnelsen fra kontoret for offentlig sikkerhet i Portage.

Kontoret for offentlig sikkerhet – som har ansvaret for både politi- og brannvesenet – svarte ikke på en forespørsel om en kommentar til brevet.

Tinder opplyser på sin side at de fjerner brukere som bryter deres retningslinjer, men at de ikke kunne uttale seg om Hylands tilfelle konkret, som følge av personvernhensyn. De opplyser at hennes sak blir evaluert og behandlet i samsvar med selskapets retningslinjer.

Advarer brukerne

En talsperson for Tinder sier at selskapet har «nulltoleranse» for svindlere og bruker KI for å luke ut potensielle svindlere og advare brukerne sine. De har også informasjon tilgjengelig om romantisk svindel.

Microsoft, som eier Skype, viser til at de informerer brukere om hvordan de kan forhindre romantisk svindel og at de har gjort tiltak for å håndtere KI-generert innhold.

I mars deltok Hyland på en høring i en amerikansk senatskomité der det ble drøftet et lovforslag om at datingapper må fjerne svindlere og varsle brukere som har kommunisert med falske kontoer. Senatoren som la fram lovforslaget understreket at Hylands historie viser hvorfor slik lovgivningen er nødvendig.

FBI opplyser at ofre for blant annet romantisk svindel i USA beløp seg til over 4 milliarder dollar i 2023.

Jason Lane-Sellers, direktør for svindel og identitet hos data- og analyseselskapet LexisNexis Risk Solutions, forteller at bare sju prosent av svindlene blir rapportert, fordi mange av ofrene for slik svindel ikke vil stå fram som følge av skam.

KI mot KI

Jorij Abraham, administrerende direktør for Global Anti-Scam Alliance, en nederlandsk organisasjon for å beskytte forbrukere, mener at vanlige personer snart ikke vil ha mulighet til å avsløre manipulasjoner på nettet.

– Om to eller tre år vil det være KI mot KI, sier han, og understreker at det i framtiden kun er programvare som vil være i stand til å analysere øyne og samtaler på en måte som vil avsløre om det er falskt eller ekte

Lane-Sellers beskriver det som et KI-kappløp mellom svindlere og selskaper som forsøker å beskytte forbrukere og bedrifter.

Richard Whittle, en KI-ekspert ved Salford Business School i Nord-England, forventer at teknologi som kan avsløre svindel, vil bli være en del av maskinvaren til selskap som Apple, Google og Microsoft, og at teknologien vil måtte ha tilgang til brukernes webkameraer.

Verken Apple eller Google har svart på forespørsler fra Reuters om hvordan de vil beskytte forbrukere mot deepfake.

Abraham understreker at den virkelige utfordringen er å ta svindlerne som ofte jobber fra andre land enn sine ofre.

– Ikke føl skam!

Svindelofferet Hyland mener at det er viktig at slik kriminalitet blir rapportert, for på den måten å hjelpe myndigheter til å slå ned på forbryterne.

Hun vil også at ofre for svindel ikke skal føle at det er deres egen feil.

– Jeg har lært en ny terminologi: Vi taper ikke penger eller gir dem bort. De blir stjålet. Vi blir manipulert og gjort til ofre, sier hun.