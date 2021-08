Dytter Note-serien av tronen, nå satser Samsung for fullt på sin brettbare toppmodell

Samsung lanserte i dag to nye, brettbare telefoner, av disse to er én produktivitetsfokusert og én rettet mot trendsetterne og de motebevisste. Z Fold 3 er førstnevnte.

Den nye Galaxy Z flip 3 viser tydelig hvilken retning Samsung ønsker å gå og at den koreanske mobilprodusenten virkelig satser på brettbart som fremtiden. Nye Z Fold 3 er produktivitetsmaskinen til Samsung, og det ser ut til at telefonen tar over plassen til Galaxy Note-serien.

Telefonen leveres med den heftigste prosessoren i Qualcomms arsenal, en Snapdragon 888, samt hele 12 gigabyte arbeidsminne. Det skal være nok kraft og arbeidsminne til at de færreste kommer til å oppleve problemer med hastighet. Samsung har også sørget for at både den indre brettbare og den smale ytre skjermen har en oppdateringsfrekvens på 120 hertz. Det vil med andre ord bety at alt ligger til rette for at Z Fold 3 kan bli den ultimate produktivitetstelefonen.

Multitasking skal ikke være noe problem på Z Fold 3. Foto: Samsung

Støtte for S-pen, men kun de nye

Samsung setter virkelig spikeren i kista for Note-serien ved å gi ny Z Fold 3 støtte for S-pen (digital penn). Denne støtten er dog med noen begrensninger. På grunn av måten den bøybare skjermen er laget på, kan man bare bruke én av de to spesialutviklede S-pennene.

Har du allerede et nettbrett eller en datamaskin med en S-pen, vil den ikke fungere med Z Fold 3. Det er fordi de nye pennene har en trykk-funksjon som gjør at hvis du presser for hardt på skjermen, vil tuppen automatisk trekkes inn, slik at du ikke riper den skjøre, bøybare skjermen. Dette og et nytt skjermbelegg er to av tiltakene som er blitt gjort for å gjøre skjermen mer ripebestandig. Dette er den største svakheten vi har sett blant bøybare skjermer etter at de kom ut.

Du må bruke en av Samsungs to spesiallagde s-penner på Z Fold 3 Montasje: Samsung

Én skjerm for produktivitet og én for kjappe oppgaver

Frontskjermen er like stor som fjorårets Z Fold Foto: Samsung

Z Flip 3 har, som sine forgjengere, en ytre og en indre skjerm. Den ytre skjermen er en 6,2 tommers skjerm, samme størrelse som fjorårets modell. Skjermen er lang og smal med en oppløsning på 2268 x 832 piksler. Denne skjermen har et kamerahull i midten med et 10 megapiksel kamera til videosamtaler eller selfies.

Bretter du ut telefonen, kommer den indre skjermen til syne. Den måler 7,8 tommer diagonalt og har en oppløsning på 2208 x 1768 piksler. Denne skjermen er produktivitetsområdet til telefonen. Den ytre skjermen er laget for kjappe, enkle oppgaver, mens den indre er der du jobber. For å få dette til å bli enda bedre, har Samsung tatt to grep.

Kamera skjult bak skjermen

Det ene er å skjule kamera-hullet bak skjermen. Når kameraet ikke er i bruk, vil det være skjult bak piksler. Det ser noe blassere ut enn resten av skjermen, men frontkameraet på den indre skjermen blir likevel mye mindre synlig enn hvis det skulle vært hull i skjermen, slik Z Fold 2 hadde. Dette er Samsungs første telefon med under-skjerm-kamera, men telefonen er ikke først ute. ZTE har allerede en telefon i salg med teknologien. I ZTEs telefon led kameraet under teknologien, bilder ble utvasket på grunn av piksellaget som lå mellom kamerasensoren og skjermen.

Hvordan kameraet fungerer på Z Fold 3, vet vi ikke ennå, da vi ikke har sett noen bilde-eksempler fra enheten. Kameraet under skjermen har en oppløsning på 4 megapiksler, blenderåpning på F1.8 og vidvinkel og vil nok ikke være nyttig til så mye mer enn videosamtaler. Kameraet på den ytre skjermen vil nok være mer egnet til selfies og liknende.

Hvis man ser nøye på bildet, ser man at det er et synlig rutenett av piksler der kameraet er gjemt Foto: Samsung, (montasje: Digi.no

Det andre grepet Samsung har gjort, er å tilpasse programvaren enda bedre til den større skjermen. De har samarbeidet med noen apputviklere, som Spotify, for å tilpasse apper til skjermen, Samsung har også lagt inn en såkalt lab-funksjon, som lar deg arrangere vinduer på skjermen, som på en datamaskin. Det skal ifølge selskapet fungere med alle apper.

God, men ikke den beste kameratelefonen til Samsung

Z Fold 3 har trippelkameraoppsett med et vanlig vidvinkel-, et ultravid- og et telekamera Foto: Samsung

På utsiden av telefonen har Samsung lagt inn tre kameraer, et ultravidt, et vanlig vidvinkel og et telefoto-kamera. Alle kameraene er på 12 megapiksler med sensorer fra 1µm til 1,8µm på det vanlige vidvinkelkameraet. Kjøper du Z Fold 3, er det ikke for å få det beste kameraet på markedet, men de tre kameraene til telefonen konkurrerer greit med S21 og S21 pluss sine kameraer. Er kamera det viktigste, er S21 Ultra fortsatt Samsungs kamerakonge.

Tåler vann

Nye Z Fold 3 er vanntett ned til 1,5 meters dybde. Foto: Samsung

Nytt av året er at begge Samsungs brettbare telefoner er vanntette ned til en ip-sertifisering på IPX8, som betyr at telefonen tåler å ligge under 1,5 meter vann i 30 minutter. Telefonen er også laget med sterkere materialer enn tidligere, og den indre skjermen er ifølge Samsung mer slitesterk og har en kraftigere struktur.

Telefonen kommer i salg 27. august og selges i tre farger og to størrelser. Fargene du kan kjøpe telefonen i, er ssvrt, mørkegrønn og sølvgrå, alle fargene har matt overflate. Galaxy Z Flip 3 kommer til å koste 19.490 for 256 GB lagring og 20.490 for 512 GB lagring.