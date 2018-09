Egenkapital borte: Tidal gikk på stort tap

Pengene renner ut og egenkapitalen er tapt i den norskutviklede strømmetjenesten Tidal. De amerikanske eierne har forpliktet seg til å fylle på med penger.

Den norskutviklede strømmetjenesten Tidal, som er majoritetseid av rapperen Shawn Carter (48), kjent som Jay Z, tapte 28 millioner kroner i Europa i fjor, ifølge selskapets nylig fremlagte regnskap, skriver Dagens Næringsliv.

Jay Z spytter inn penger

Men både Jay Z og de andre eierne sprøyter inn ny kapital i selskapet.

– Styret er av den oppfatning at Tidal Music as' likviditetssituasjon på balansedagen forutsatt at de nåværende strategiplanene blir implementert og at de tilhørende kapitalkravene blir oppfylt, vil ha den nødvendige finansieringen for den kommende tolvmåneders perioden, skriver styret i regnskapet.

779 millioner

Tidal i Europa hadde inntekter på 779 millioner kroner i fjor, en liten oppgang fra året før som gjorde at Tidal gikk i pluss på driften.

I Norge tapte Tidal 10,5 millioner kroner før skatt, etter en omsetning på 26 millioner kroner, og vesentlig høyere kostnader. Også her er egenkapitalen tapt, skriver DN.

Til sammen har Jay Z og de andre eierne tao godt over en halv milliard kroner til sammen siden de kjøpte den norske strømmetjenesten i 2015.