– Kabelbruddene i Østersjøen er svært urovekkende, særlig i lys av at det har vært flere lignende hendelser den siste tiden. Det er vanskelig å se for seg at slike gjentatte kabelbrudd med anker fra sivile skip kan være tilfeldige, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Han sier han er i nær kontakt med sine finske og estiske kollegaer, samt øvrige allierte rundt Østersjøen.

– Både vi og våre allierte ser en økning i alvorlige, hybride hendelser i våre områder. Dette er en alvorlig utvikling som truer vår felles sikkerhet og som krever økt samarbeid både om overvåkning, beredskap og beskyttelse av kritisk infrastruktur, også gjennom Nato, sier Eide.

Ifølge han er det også enighet om å trappe opp tiltakene mot den russiske skyggeflåten, som frakter olje fra Russland i strid med internasjonale sanksjoner.

Finland meldte torsdag at kraftkabelen Estlink 2 mellom Finland og Estland og flere kommunikasjonskabler var ødelagt. Saken etterforskes som grov sabotasje, opplyste politiet på en pressekonferanse andre juledag.