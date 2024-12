Mandag ettermiddag skjedde to separate brudd på Globalconnects fiberkabler i Finland - ett i Vihtis og ett i Espoo. Omtrent 6000 husstander og 100 bedriftskunder i Finland skal være rammet, mens ingen svenske kunder ble omfattet, ifølge Aftonbladet.

Globalconnect sier til Digi at alle tjenester er oppe og fungerer igjen, og at begge kablene ble skadet på grunn av gravearbeid.

– Vi vurderer derfor disse hendelsene som et sammenfall av uheldige omstendigheter, skriver selskapet.

De to hendelsene skjedde kl. 12.00 og kl. 17.00 mandag. Den ene av de skadde kablene ble reparert i løpet av natten, og den andre ble reparert tirsdag.

GlobalConnect leier én kabel fra Elisa, mens den andre kabelen eies og administreres av GlobalConnect selv. Ingen sjøkabler er påvirket.

Mistenkte sabotasje

Likevel fikk de to hendelsene sabotasje-alarmen til å gå i begge land:

Finlands samferdselsminister Lulu Ranne skrev tirsdag morgen på X at den finske regjeringen ser på situasjonen som alvorlig.

Også Sveriges sivil-forsvarsminister Carl-Oskar Bohlin sa at svenske myndigheter ser svært alvorlig på saken.

– Finsk politi undersøker hva som har skjedd, og på grunn av omstendighetene rundt hendelsen er det mistanke om sabotasje. Regjeringen er i kontakt med ansvarlige myndigheter og følger utviklingen, sa han til Aftonbladet.

Kinesisk skip mistenkt i tidligere kabelsak

I november ble to ulike fiberkabler brutt i Østersjøen – én som gikk mellom Sverige og Litauen, og en mellom Finland og Tyskland. Sistnevnte kom i drift igjen fredag.

Sakene etterforskes av politiet som sabotasje, og søkelyset er særlig blitt rettet mot et kinesisk skip som befant seg i området.

Skipet Yi Peng 3 skal ha dratt ankeret langs havbunnen i rundt 160 kilometer. Og kan ha forsøkt å kappe kabler også på vei inn i Østersjøen.

Kina har sagt at de er villige til å samarbeide med «relevante land», ifølge utenriksdepartementet i Beijing. Begge kablene ligger i svensk økonomisk sone, og Sverige har sendt en formell forespørsel til Kina for å få hjelp til å oppklare hva som har skjedd.

Ikke økt beredskap

Det norske Forsvaret har ikke økt beredskapen mer med tanke på de siste dagers hendelser, ifølge Forsvarets operative hovudkvarter (FOH).

Talsperson, korporal Jonny Karlsen, sier til Digi/TU at beredskapen ble økt i 2022 etter hendelsene med Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, og at FOH har hatt en økt bevisstgjøring på slike hendelser siden det.

– Vi er i daglig dialog med våre nordiske kollegaer og har god kontakt med dem, skriver Karlsen.

Han skriver at både norske og allierte maritime styrker jevnlig opererer i Nordsjøen.

Statnett skriver til TU at de har beredskap for å feilrette havarier både på mellomlandsforbindelsene og på landanlegg. Statnett skriver at alle skader i år har vært knyttet til tekniske feil eller naturhendelser.

Gassco sier at de har hatt økt sikringsnivå på norsk gassinfrastruktur siden våren 2022, og dette nivået opprettholdes.