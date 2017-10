Ekspert: Å sende inn søknaden på riktig tidspunkt kan femdoble sjansene for intervju

Når du sender jobbsøknaden har mye å si for hvor stor sjansen er for at du blir kalt inn til intervju. Det kommer frem av en analyse av 1 600 jobbsøknader som er utført av rådgiverselskapet Talentworks. Det skriver Business Insider.

Ifølge analysen blir sjansen mindre og mindre for å bli kalt inn til intervju jo senere jobbsøknaden blir sendt.

Ikke send etter fire

Faktisk ga søknader som ble sent etter klokken 16.00 bare fem prosents sjanse for å bli kalt inn til intervju.

Ifølge Talentworks er det best å sende inn jobbsøknaden mellom klokken 06.00 og 10.00. Ekspertene i selskapet mener du kan femdoble sjansene dine for å bli kalt inn til intervju om du sender inn søknaden før klokken ti.

Etter klokken ti synker sjansen for å bli kalt inn til intervju med rundt ti prosent hver halvtime, konstaterer det amerikanske selskapet.

Analyseselskapet melder at årsaken til at det er best å sende inn jobbsøknaden om morgenen, skyldes at det er da de fleste går igjennom innboksen sin.

Derfor er det viktig at din jobbsøknad ligger blant de øverst epostene i innboksen til den som mottar søknaden.

– Større sjanse

– Å sende søknaden i dette tidsrommet gir deg større sjanse for å bli kalt inn til intervju. Flere studier har vist at epost som kommer tidlig på morgenen øker sjansene betraktelig, skriver skribent Jennifer Liu i Business Insider.

Liu mener at mange jobbsøkere tabber seg ut når de ikke har et epost-emne som er søkbart.

Hun mener det er viktig å inkludere søkeord i emnefeltet som gjør at det mulig å finne tilbake til søknaden når intervjurundene går i gang.

Planlegg sendingen

Har du ikke gode søkord, øker sjansene for å bli utelatt når de gode kandidatene skal kalles inn.

Er søknaden skrevet en sen kveld, er det altså best å vente med å sende den til morgenen etter, mener den amerikanske skribenten.

Sendingen kan for eksempel planlegges ved hjelp av funksjonalitet som er tilgjengelig hos flere av eposttilbyderne.

Både Google Inbox og Microfts Outlook har denne funksjonaliteten bygd inn som standard.