Ekspert: – Ingen har så mye feilinformasjon som Tiktok

Hver dag pløyer BBCs Shayan Sardarizadeh seg gjennom en hallusinerende blanding av falsk og villedende informasjon om krigen, som deles via det populære videonettstedet.

– Denne krigen er virkelig ikke bra for Tiktok. Jeg har ikke sett noen annen plattform med så mye falskt innhold, sier Sardarizadeh, som jobber i den britiske kringkasterens gruppe som avdekker desinformasjon.

– Vi har sett alt: Videoer fra tidligere konflikter som resirkuleres, ekte bilder som fremstilles på en villedende måte, ting som er åpenbart falske, men som likevel får titalls millioner visninger.

Ber om penger

Han sier det mest foruroligende er falske direktesendinger, der folk later som om de er på bakken i Ukraina, men bruker videoinnhold fra tidligere konflikter – eller til og med fra spill – og ber om penger til å finansiere «rapporteringen».

– Millioner logger seg på og ser på. De legger til og med på falsk skyting og eksplosjoner, sier Sardarizadeh.

Anastasija Zjyrmont i gruppen Access Now sier det ikke er noen unnskyldning at krigen kom som en overraskelse.

– Denne konflikten har bygget seg opp siden 2014, og problemene med propaganda og desinformasjon fra Kreml er tatt opp med Tiktok lenge før invasjonen. De har lovet å doble innsatsen og samarbeide med faktasjekkere, men jeg ikke sikker på om de tar forpliktelsene sine alvorlig, sier Zjyrmont til nyhetsbyrået AFP.

Hun sier problemet kan være mangelen på ukrainskspråklige moderatorer, noe som gjør det vanskeligere å fange opp feilinformasjon.

Få detaljer fra Tiktok

Tiktok sier til AFP at de har både russisk- og ukrainskspråklige folk, men opplyser ikke hvor mange. Selskapet sier også at de har tilført nye ressurser som skal konsentrere seg om krigen, men går ikke i detalj om dette.

Noen sier sågar at videotjenestens struktur skaper problemer når det er snakk om mer alvorlig innhold enn sketsjer og dans.

– Måten du konsumerer informasjon på Tiktok – ved å rulle raskt fra en video til en annen – betyr at hver enkelt innholdssnutt kommer uten å settes i en sammenheng, sier Chine Labbe i NewsGuard, som følger med på feilinformasjon på nettet.

Blir raskt foret med desinformasjon

I et eksperiment forsøkte NewsGuard å finne ut hvor lang tid det tar før nye brukere begynner å motta falsk informasjon dersom de følger videoer om krigen. Svaret? 40 minutter.

– NewsGuards funn føyer seg inn i materialet som viser at Tiktoks manglende merking og moderering av innhold, kombinert med at de er flinke til å servere innhold som gjør at folk blir i appen, har gitt grobunn for spredning av desinformasjon på plattformen, heter det i rapporten fra NewsGuard.

Tiktok erkjenner at dette er et problem. I et blogginnlegg 4. mars sier selskapet at de bruker «en kombinasjon av teknologi og folk til å beskytte plattformen vår» og at de samarbeider med uavhengige faktasjekkere for å sette ting i sammenheng.

Unge brukere

Samtidig er brukernes alder et særegent problem for Tiktok. For eksempel er en tredel av brukerne i USA 19 år eller yngre.

– Det er vanskelig nok for voksne å skille mellom det som er ekte og det som er propaganda i Ukraina. Det er svært problematisk at unge brukere fores med all denne falske informasjonen, sier Labbe.

Alle de intervjuede i denne saken sier desinformasjonen florerer i alle sosiale medier, men at Tiktok har gjort enda mindre enn Facebook, Instagram og Twitter for å bekjempe problemer.

Fordi Tiktok er relativt nytt, har brukerne så langt ikke kastet seg inn i kampen mot feilinformasjon på samme måte som på andre plattformer.

– Det er grupper på Twitter og Instagram som jobber mot desinformasjon. Noen har begynt faktasjekk og opplæring av folk på Tiktok, men er snakker vi om noen titalls brukere, sammenligner med hundrevis på Twitter, sier Sardarizadeh i BBC.