Ekspert om AI-diskriminering: Vi trenger et algoritmetilsyn

Kunstig intelligens er i ferd med å tas i bruk i saksbehandlingen både hos offentlige etater og private selskaper. Morten Goodwin, nestleder ved Centre for Artificial Intelligence Research ved universitetet i Agder, mener man nå bør vurdere å opprette et algoritmetilsyn for å sikre at datasystemer med AI ikke diskriminerer og forskjellsbehandler på måter som kan være vanskelig å avdekke.