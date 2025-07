Ekspert spår økt etterspørsel for live-konserter i KI-æraen

Det har vekket oppsikt de siste ukene etter at bandet The Velvet Sundown kom ut av intet med millioner av Spotify-avspillinger. Men det har vist seg at bandet egentlig ikke eksisterer, og at musikken er KI-generert.

Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA) tror vi bare ser starten på en æra med slik KI-generert musikk, skriver NRK.

– For det første vil jeg si et band som later som de er ekte, men som ikke eksisterer, er problematisk i seg selv, sier NOPA-styreleder Ole Henrik Antonsen til NRK.

– Men spesielt er det problematisk for de som eier og lager musikk, fordi et slikt band hadde aldri blitt til uten at kunstig intelligens kan trene på musikernes musikk.

Lars Løberg Monstad, som har forsket på KI i musikk ved Universitetet i Oslo, tror det vil komme et punkt hvor man ikke klarer å høre om musikk er KI-skapt eller ikke.

– Og at da tror jeg konserter med ekte musikere som spiller på ekte instrumenter kan bli mer populært, sier han.

– Du kan bruke KI som hjelpemiddel til mange ting, men du bør ikke lage alt. Da mister man det kreative, og da har man bare en maskin som skaper noe for seg.