Eksperter innen teknologi, sikkerhet og personvern har signert opprop mot e-loven

Oppropet er initiert av Bouvet-utvikler Eivind Arvesen, som blant annet i flere kronikker her i Digi.no har markert seg kritisk mot lovforslaget, seniorrådgiver i IT-sikkerhet for Politiets IKT-tjenester, Simen Bakke, programvareutvikler i Sopra Steria, Johannes Brodwall, og IT-arkitekt Britt Lysaa.

Etter at Utenriks- og forsvarskomiteen på mandag ga sin innstilling hvor de, med unntak av SV og Venstre, stiller seg bak lovforslaget, ønsker ekspertene bak oppropet å gjøre stortingsrepresentantene klar over de omfattende konsekvensene som det foreslåtte lovforslaget vil ha på grunnleggende demokratiske verdier, skriver Arvesen og Bakke i en pressmelding.

Overvåkning uten sidestykke

I oppropet hevdes det blant annet at såkalt «tilrettelagt innhenting» (tidligere kalt «digitalt grenseforsvar», red.anm.) innebærer en overvåkning uten sidestykke av norske borgere:

«Til tross for at Etterretningstjenestens virksomhet er rettet mot trusler utenfor Norges grenser vil det ikke være teknisk mulig å filtrere bort norske borgeres kommunikasjon. (...) Konsekvensen vil være kontinuerlig masseinnsamling av data fra norske borgere.»

Det hevdes også at teknologien og løsningen er så komplisert at det vil være krevende å føre reell kontroll med bruken, både for domstoler og EOS-utvalget.

Oppropet argumenterer i tillegg for at lovforslaget bruker begrepet «metadata» om et mye bredere utvalg data enn det som er vanlig, og at en innsamling av slik data vil være mer inngripende enn de fleste antar.

Det stilles dessuten spørsmål ved nytteverdien, og påpekes fare for formålsutglidning, misbruk og nedkjølingseffekt.

Oppropet er underskrevet av en rekke fremtredende aktører og eksperter fra både privat og offentlig virksomhet, utdanningsinstitusjoner og foreninger.

Lovforslaget har første behandling i Stortinget i morgen, torsdag.