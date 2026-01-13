Eksperter: Irans jamming av Starlink er uten sidestykke

Regimet i Iran har forsøkt å fullstendig sperre internettilgangen i landet etter hvert som protestene i Iran har tiltatt.

Sperringen av internett som leveres via kabler i bakken til PC-er og mobilmaster, hadde mandag pågått i over tre og en halv dag, ifølge nettilgang-overvåker NetBlocks.

Iranske myndigheter har også forsøkt å blokkere tilgangen til det satellittbaserte alternativet Starlink, ifølge flere eksperter nyhetsbyrået AFP har snakket med.

– Aldri sett lignende omfang

Professor Kave Salamatian ved Universitetet i Savoie i Frankrike, som er medforfatter av en rapport om nettilgang i Iran, sier han aldri før har sett så intensive forsøk på jamming som av Starlink i Iran.

Jamming er bevisst forstyrrelse av radiosignaler, ofte ved å sende kraftig støy på samme frekvens for å blokkere kommunikasjon, som GPS eller mobilnett.

Amir Rashidi, direktør for digitale rettigheter ved menneskerettsgruppa Miaan, sier til TechRadar at han aldri i løpet av sine 20 år med forskning på nettilgang har sett lignende omfang av blokkering av internett.

Nyhetsbyrået Reuters har vært i kontakt med flere personer som bruker Starlink. En av dem, i Vest-Iran, sa han kjente til dusinvis av personer som bruker Starlink, og at brukere i grensebyer stort sett ikke er påvirket.

Kritisk verktøy i krig

Starlink har vært et kritisk verktøy i flere konflikter og kriger de siste årene. Siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, har satellittsystemet vært mye brukt av ukrainske styrker.

I Myanmar, hvor militærjuntaen gjentatte ganger har kuttet internettet, har opprørsgrupper, hjelpeorganisasjoner og medisinere brukt Starlink til kommunikasjon. I Sudan har Starlink også blitt brukt av begge sider i en årelang borgerkrig på grunn av langvarige strømbrudd.

Starlink er en internettjeneste som Tesla-eieren og milliardær Elon Musk står bak gjennom selskapet SpaceX. Det er enkelt å sette opp og kan tas i bruk uten spesialkompetanse.

Det finnes over 7000 Starlink-satellitter i verdensrommet, og SpaceX har som mål å utplassere hele 42.000 satellitter for at systemet skal kunne gi nettilgang over hele verden.