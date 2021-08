Eldre kan bli mer ensomme av digital kommunikasjon

En av de mange konsekvensene av pandemien har vært forverring av ensomheten, spesielt for de eldre som har vært isolerte. En undersøkelse fra røde kors som ble publisert i mars viser at flere nordmenn nå er ensomme enn noen gang tidligere.

En ny studie viser nå at eldre som kun hadde virtuell kommunikasjon opplevde mer ensomhet under pandemien enn andre grupper.

Usikker årsak

Forskerne bak studien påpeker til BBC at dette viser en sammenheng, men ikke nødvendigvis at dette er årsaken til den økte ensomheten. De kunne likevel slå fast at virtuell kommunikasjon som eneste form for sosial kontakt ikke var gunstig for eldres mentale helse.

Derimot kan virtuelle former for kommunikasjon være langt mer gunstig dersom det brukes som et supplement til fysisk kontakt med andre. Da vil effekten være motsatt, med en forbedret mental velvære.

Robuste resultater

Studien ble gjennomført av Dr Yang Hu and Dr Yue Qian, på University of British Columbia i Canada. Forskerne samlet data fra flere tusen voksne personer på 60 år eller eldre i Storbritannia og USA. I begge landene var økningen i ensomhet større for de som rapporterte mer digital sosial kontakt.

De spekulerer også på om ikke resultatene tyder på at de eldre som allerede var blitt ensomme, begynte å bruke digitale kommunikasjonsformer på grunn av ensomheten, og at det derfor kan være grunnen for sammenhengen.

Dr Hu sier likevel til BBC at resultatene er robuste, og at det går igjen i mange forskjellige kontekster i både Storbritannia og USA, men at mer forskning kreves for å forstå årsaken.

Digital angst

En annen årsak til resultatene kan være knyttet til angsten mange eldre opplever ved bruk av digitale verktøy, påpeker forskerne. De mener det kan være verdifullt å forske mer på temaet for å beskytte de som er avhengige av digitale former for kommunikasjon mot stress og utbrenthet av verktøyene de da avhengiggjør seg av.

De mener også det vil være nyttig å sørge for at befolkningen har digital kompetanse og er komfortable med digitale verktøy som en måte å forberede seg på framtidige kriser som koronapandemien. Spesielt fordi flere og flere tjenester i samfunnet blir digitale, slik som for eksempel legetimer og E-helseløsninger.

De tror virtuell kontakt best virker som et supplement for fysisk kontakt, fremfor som en erstatning.