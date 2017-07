Elev lurte plagiatkontrollen til It's Learning med banalt knep

En alvorlig mangel i It's Learnings plagiatkontroll ble oppdaget da en Sandefjord-elev ble tatt i juks på to heldagsprøver, skriver NRK.no.

Metoden var simpelthen å erstatte alle mellomrom i en tekst fra en annen kilde med hvite utropstegn.

Dette gjorde at teksten ikke ble fanget opp som plagiat. Først da en lærer sjekket ordtellingen, som grunnet mangel på mellomrom registrerte svært få ord, ble feilen oppdaget.

– Kreativ elev

– Det finnes måter å lure teknologi på hvis man vil. Hovedhensikten med plagiatkontroll er prevantivt – at elevene vet at noen sjekker det de leverer inn, sier Nils Viken, direktør for It's Learning Norge til digi.no.

Når en tekst leveres til plagiatkontrollen i It's Learning, blir dette sjekket opp mot en tredjepartsleverandør. Deretter får man et prosenttall på hvor lik teksten er andre tekster de har søkt gjennom.

– Selv om det ikke ble meldt inn som plagiat, har det nok blitt gitt et visst prosentvis utslag, forklarer han.

– Denne eleven har vært kreativ. Slike hendelser melder vi fra om til tredjepartsleverandøren Turnitin. Det er ikke første gang vi hører om slikt, sier Viken.

– Hvis det ikke er første gang, er det ikke da kjedelig at det skjer på nytt?

– Dersom det er tekniske feil som fører til dette, er det noe vår leverandør jobber med å utrede, sier han.

Kjent siden 2012

Så tidlig som i 2012 har det blitt distribuert programsnutter som fyller mellomrom og tomme områder med usynlige tegn for å lure plagiatkontrollene.

Blant annet har brukeren «visualn00b» på freak.no laget et program og startet en forumtråd som fremdeler er aktiv.

Selv om denne eleven lyktes, melder tråden om brukere som har blitt tatt i plagiering ved å bruke samme teknikk.

– Plagieringskontroll er bare ett av flere effektive verktøy. De som setter karakter fatter ofte mistanke dersom språket er «for voksent» eller ikke samsvarer med annet eleven har levert inn. I tillegg kan plagiat oppdaget med google-søk, eller i dette tilfellet, ved å sjekke ordtellingen, sier Nils Viken til digi.no.