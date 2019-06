Elever risikerer å ikke få vitnemål etter datarot

– Dette er en feil vi beklager på det sterkeste. Det er skolens ansvar, sier assisterende rektor Per Grahn til VG.

Feilen har til sammen rammet tolv elever på VG3, som går påbygg til generell studiekompetanse. De hadde valgfagene lyddesign eller bildedesign. Fag som de aldri skulle fått godkjent som en del av sitt skoleår.

– Vi har gitt dem mulighet til å velge programfag for studieforberedende medier og kommunikasjon, men de på påbygg skal ha et program for studiespesialisering, forklarer Grahn.

Nå kan seks elever risikere å ikke få vitnemål, mens ytterligere seks må ta et fag ekstra. Til tross for at de har gjennomført skoleløpet som planlagt.

Feil motor

– Vi har brukt en database som kartlegger elevenes fagsammensetning, så man skal kunne avdekke feil og rette dem. Det som er beklagelig er at vi har benyttet feil kontrollmotor, sier Grahn.

Dataprogrammet som brukes er nasjonalt, men skolen brukte et annet. Grahn kan ikke gi et godt svar på hvorfor dette ble gjort.

– På nåværende tidspunkt er det vanskelig å gå nærmere inn på hva som har gått galt og hvorfor. Men vi må lære av de feil som er gjort, sier han.

Skolen oppdaget feilen søndag ettermiddag, og mandag ble det søkt til Utdanningsdirektoratet, via Akershus kommune, om dispensasjon fra kravet om fagsammensetning. Det er ukjent hvor lang tid det tar å få behandlet søknaden.

