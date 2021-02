Ellen Marie Nyhus blir ny administrerende direktør i Ironstone.

Siden oppstarten i 2016 har Ironstone bygget seg opp gjennom å fokusere på Microsofts skytjenester. Selskapet jobber med å digitalisere kundenes bedrifter ved å legge vekt på sentrale områder som identity, security, automasjon og kompetanseheving.

Nå er tiden moden for at en ny administrerende direktør skal lede selskapet videre. Ellen Marie Nyhus begynner i Ironstone 1. mars.

– Ironstone er et selskap som viser imponerende vekst og veldig fornøyde kunder, med spisskompetanse på skytjenester og Microsoft-teknologi. Det er også et selskap med et stort potensial, sier Nyhus i en pressemelding fra selskapet.

Nyhus er utdannet siviløkonom og har de siste årene jobbet som HR-direktør i Visma. Hun har lang erfaring som leder og gründer. Etter mange år i store konsern trigges hun derfor nå av muligheten til å være med og realisere potensialet hun ser i Ironstone.

– Jeg gleder meg veldig til å tenke nytt og bygge videre på eksisterende leveranser så vi i enda større grad utmerker oss i markedet, legger hun til.

– Styret i Ironstone har stor tro på at Nyhus vil komme inn med både kompetansen og de personlige egenskapene selskapet trenger for å ta Ironstone til neste nivå, står det i pressemeldingen.