Elon Musk funnet skyldig i å ha villedet Twitter-aksjonærer

En føderal jury i en sivil rettssak i San Francisco konkluderte med dette fredag. Rettssaken startet 2. mars.

Juryen mener at Musk svindlet Twitter-investorer da han i 2022 kritiserte selskapet, i et forsøk på å få kjøpe Twitter til en lavere pris enn det opprinnelige budet på 44 milliarder dollar, melder Bloomberg News.

Konkret dreier det seg om to meldinger han la ut på Twitter, der han påsto at Twitter underrapporterte hvor mange falske brukerkontoer, såkalte bots, som fantes på plattformen. Twitter hadde sagt at 5 prosent av kontoene var falske. Musk mente det kanskje være 20 prosent.

Sivilt søksmål

Det sivile søksmålet er ført i pennen av Giuseppe Pampena, på vegne av aksjonærer som solgte Twitter-aksjer fra 13. mai 2022 til 4. oktober samme år.

Juryen gir Pampana medhold i at Musk brøt verdipapirregler som skal hindre falske og misvisende påstander som på kunstig vis presser aksjepriser ned, i dette tilfellet Twitter.

Musks hensikt var å drive ned Twitter-aksjen slik at han kunne oppnå et bedre utgangspunkt for å reforhandle kjøpsprisen, eller gå ut av avtalen fullstendig, mens de som solgte aksjer, tapte penger, hevdet Pampena i søksmålet.

Michael Lifrak, en av Musks advokater, slo tilbake og sa at Musks bekymringer rundt falske kontoer var reell, og at å snakke ut om problemet ikke var det samme som at Musk hadde til hensikt å svindle noen.

Erstatningsspørsmål

Musk skrinla forsøket på å tre ut av kjøpsavtalen med Twitter etter at selskapet gikk rettens vei for å få ham til å oppfylle kontraktens forpliktelser. I slutten av oktober 2022 fullførte han oppkjøpet og endret Twitters navn til X.

Bloomberg melder at det på et senere tidspunkt skal tas stilling til erstatning. Men ifølge CNBC og andre amerikanske medier kan kjennelsen føre til at verdens rikeste person risikerer å måtte betale 2,6 milliarder dollar i erstatning.

Tidlig natt til lørdag norsk tid var verken Musks advokater eller aksjonærer tilgjengelige for kommentarer.