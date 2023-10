Elon Musk lover milliardsum til Wikipedia, men på én betingelse

Elon Musk vil etter eget utsagn donere en milliard dollar til Wikipedia – drøyt 11 milliarder norske kroner etter dagens kurs – på betingelse av at de skifter navn.

Til Dickipedia.

Ikke til salgs

Utsagnet fra den kontroversielle milliardæren kom på X, som en respons på at en av Wikipedias grunnleggere, Jimmy Wales, ba publikum om donasjoner, samtidig som han skrev at «Wikipedia er ikke til salgs».

Jimmy Wales er kjent kritiker av Musk, og flere medier, deriblant The Hill melder at det kan være motivasjonen bak Musks tilbud om å finansiere akkurat denne navneendringen.

Journalisten Ed Krassenstein foreslo at Wikipedia kunne endre tilbake etter å ha innkassert, hvorpå Musk endret sitt tilbud til at navneendringen måtte bli stående i minst ett år.

Jimmy Wales, en av grunnleggerne av Wikipedia, har bedt om donasjoner. Han er en kjent kritiker av Elon Musk. Foto: Reuters/NTB

Nok av penger

Det er lite trolig at Wikipedia slår til på tilbudet, uansett hvor mye de måtte ha behov for pengene. Wikipedia finansieres av donasjoner fra lesere – omkring 15 dollar per person, i gjennomsnitt - og har ikke inntekter fra annonsesalg eller salg av brukerdata.

Og om så skulle være at Musk må ut med pengene til det som da blir hetende Dickipedia, så lider han ingen nød. Rett nok indikerer hans egne beregninger at han etter dagens verdi har tapt rundt 40 milliarder dollar på Twitter-kjøpet, men Bloombergs tall tyder på at han i juli 2023 var god for i overkant av 230 milliarder dollar.