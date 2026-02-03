Elon Musk slår sammen SpaceX og xAI før børsnotering

Selskapets aksjer ventes å bli priset til rundt 527 dollar, og selskapets totalverdi ventes etter sigende å bli på rundt 1250 milliarder dollar, får Bloomberg opplyst.

Formålet med sammenslåingen er å opprette rombaserte datasentre, opplyser SpaceX på sine nettsider.

– Dagens framskritt innen kunstig intelligens er avhengig av store datasentre på jorden, som krever enorme mengder strøm og kjøling, heter det i en uttalelse fra selskapet.

– Det globale strømforbruket til kunstig intelligens kan rett og slett ikke dekkes med jordbaserte løsninger, ikke engang på kort sikt, uten å påføre samfunnet og miljøet store skader, står det videre.

Tesla-eier Elon Musk kjøpte Twitter i 2022, døpte selskapet om til X og slo nettplattformen sammen med KI-selskapet xAI, som står bak den kontroversielle tekstroboten Grok.

SpaceX er tett integrert i amerikanske myndigheters romfartssatsing og driver også satellittjenesten Starlink. Musk regnes som verdens rikeste menneske.