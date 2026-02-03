Abonner
Kunstig intelligens

Elon Musk slår sammen SpaceX og xAI før børsnotering

Romfartsselskap SpaceX har kjøpt opp KI-selskapet xAI. Formålet med sammenslåingen er å opprette rombaserte datasentre.

Elon Musk har kjøpt KI-selskapet xAi med en tanke om å opprette datasentre.
Elon Musk har kjøpt KI-selskapet xAi med en tanke om å opprette datasentre. Foto: Daniel Cole/Reuters/NTB
NTB
3. feb. 2026 - 07:11

Selskapets aksjer ventes å bli priset til rundt 527 dollar, og selskapets totalverdi ventes etter sigende å bli på rundt 1250 milliarder dollar, får Bloomberg opplyst.

Formålet med sammenslåingen er å opprette rombaserte datasentre, opplyser SpaceX på sine nettsider.

– Dagens framskritt innen kunstig intelligens er avhengig av store datasentre på jorden, som krever enorme mengder strøm og kjøling, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Conscia
Slik har brannmurens rolle endret seg i moderne IT-miljøer

– Det globale strømforbruket til kunstig intelligens kan rett og slett ikke dekkes med jordbaserte løsninger, ikke engang på kort sikt, uten å påføre samfunnet og miljøet store skader, står det videre.

Tesla-eier Elon Musk kjøpte Twitter i 2022, døpte selskapet om til X og slo nettplattformen sammen med KI-selskapet xAI, som står bak den kontroversielle tekstroboten Grok.

SpaceX er tett integrert i amerikanske myndigheters romfartssatsing og driver også satellittjenesten Starlink. Musk regnes som verdens rikeste menneske.

EØS-ekspert Stian Øby Johansen ved Universitetet i Oslo, mener forslaget om 15-årsgrense på sosiale medier må legges i en skuff.
Les også:

EØS-ekspert hardt ut mot forslag om aldersgrense på sosiale medier

Elon MuskKunstig intelligens
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.