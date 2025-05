Elon Musks Starbase blir en Texas-by

Elon Musks selskap sendte i desember en anmodning til lokale myndigheter om å holde en avstemning for å gjøre det de kaller Starbase til en by.

Nå er avstemmingen holdt – og et overveldende flertall har stemt for forslaget.

– Folket i Boca Chica har stemt. Starbase er nå offisielt en by: Starbase, Texas, skriver Elon Musk på X.

Av de 283 stemmeberettigede i området, er trolig de fleste Musks ansatte i SpaceX.

Ifølge en lokal konsekvensutredning arbeider mer enn 3400 fulltidsansatte og kontraktører i SpaceX ved Starbase-anlegget i Texas.

Valgseieren var viktig for Musk personlig. Milliardærens popularitet har avtatt etter at han ledet effektiviseringsbyrået Doge etter at Donald Trump returnerte til Det hvite hus. Blant annet har overskuddet i hans Tesla-bilselskap stupt.