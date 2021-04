En av Microsofts mest populære skytjenester gikk ned for telling over hele verden

Microsoft skytjeneste Teams var nede for brukere i over to timer. Problemene startet tirsdag ettermiddag. Det skriver The verge.

I ettermiddagstimene jobbet et av verdens største IT-selskaper på spreng for å løse floken. Brukere rapporterte om både innloggings- og oppkoblingsproblemer, men også nettsidene skal ha vært utilgjengelige.

Rettelogg på Twitter

Selskapet opplyste på Twitter at de jobbet med å gå igjennom logger for å isolere problemene og få på plass en løsning, rapporterte selskapet i tre-tiden.

– Vi har identifisert årsaken til problemene, og jobber nå for å løse de, fulgte IT-giganten opp en time senere.

Microsoft skrev på Twitter at de som ikke var direkte påvirket av nedetiden ville oppleve redusert ytelse i samhandlingsverktøyet.

The verge skriver at dette er den andre gangen Teams går ned for telling denne måneden. I tillegg er det registrert mer enn fire timer nedetid i mars.

Microsoft har også hatt problemer med Azure active directory, Office web apps, Exchange online, Shareoint online og andre Microsoft-tjenester den siste tiden, skriver The verge.

Har fått kritikk for informasjonsflyt

Selskapet fikk i fjor kritikk i digi.no for manglende informasjonsflyt ved tilsvarende problemer.

Skysatsingen til Microsoft er blitt selskapets melkeku de siste årene.

Selskapet har opplevd enorm vekst innenfor serverprodukter og skytjenester. IT-giganten hadde en nettoinntekt på 15,5 milliarder dollar, tilsvarende 134 milliarder norske kroner, de tre siste månedene i fjor.

Inntektene fra Microsofts produksjonsverktøy, som inkluderer programmene i Office-pakken, økte med 13 prosent i kvartalet, mens inntektene fra selskapets skybaserte tjenester steg med 23 prosent.

Det mest synlige tegnet på veksten er framveksten av kommunikasjonsverktøyet Teams, som sammen med konkurrenter som Zoom og Slack er regnet som et nødvendig verktøy for folk som jobber hjemmefra.