Én av ti gutter blir avhengige av gaming

Går det mye i Fortnite, Roblox og Minecraft hjemme hos deg også? Mange barn og unge spiller svært mye, og gjerne sammen med kjente og ukjente online. Dette kan så klart være en fin måte å omgås venner og andre på. Men for noen går det aldeles over styr.

– Når gamingen over lang tid går ut over den unges evne til å forholde seg til verden utenfor, kan det skyldes dataspillavhengighet, eller «Internet gaming disorder», sier professor Lars Wichstrøm ved Institutt for psykologi ved NTNU.

En internasjonal forskergruppe undersøkte hvordan symptomer på dataspillavhengighet utvikler seg, og hvor stabile disse symptomene er fra barndom til sen ungdomsalder. Noen av tallene kan være urovekkende.

Gutter blir mye oftere hekta på gaming

Blant dem som fikk diagnosen IGD gikk to faktorer igjen på tvers av alder og kjønn:

Sterk involvering (mye spilling)

Negative konsekvenser (skadelige følger)

– Rundt én av ti gutter møtte de diagnostiske kriteriene for dataspillavhengighet «Internet gaming disorder (IGD)» minst én gang mellom 10 og 18 år, sier Wichstrøm.

Og det er guttene som har lettest for å bli hektet på gaming. For bare mellom 1 og 2 prosent av jentene får den slags problemer. Snittet på mellom 5 og 6 prosent skjuler altså store kjønnsforskjeller.

Gutter er rett og slett mer konkurranseorienterte, minner Wichstrøm om:

– Vi vet ikke helt hvorfor det er flere gutter som blir avhengige, men gutter har alltid vært mer interessert i spilling enn jenter, enten det er dataspill, Ludo eller sjakk.

Minecraft holder stand. Illustrasjon: Microsoft

Når gutter, og menn, er sammen, er det gjerne sentrert rundt en aktivitet, som fotball, å snekre eller å spille. Jenter trenger i mye mindre grad disse ytre rammene.

Det at gutter rett og slett gamer mye mer enn jenter, gjør dem også mer sårbare for å bli avhengige av gaming.

Handler også om belønning

– Når vi gjør aktiviteter vi liker, som gaming, frigjøres dopamin i hjernens belønningssenter. Denne frigjøringen øker når vi forventer en positiv opplevelse og når forventningen faktisk innfris, sier seniorforsker Beate W. Hygen ved NTNU Samfunnsforskning AS.

Hygen har lang erfaring i å forske på forhold rundt dataspill.

Forskning har vist at dopamin frigjøres under gaming, mest når du gjør det bra og særlig i konkurranse med andre. Gutter spiller oftere konkurransepregede spill, noe som kan gi hyppigere dopaminutløsning. Kanskje er det også en del av forklaringen på hvorfor gutter oftere blir hektet på gaming, sier Hygen.

Tall fra langtidsstudie

Tallene har forskergruppen hentet fra en gruppe ungdommer i Trondheim. Tidlig Trygg i Trondheim er en langtids fødselskohortstudie. 812 deltakere fra 2003/2004-årskullene ble fulgt opp fem ganger fra 10 til 18 års alder. Omtrent like mange fra hvert kjønn er med.

Målingene var i stor grad sammenlignbare på tvers av alder.

– Vi ser at andelen som er sterkt involvert i spilling øker fra barna er 10 til de blir 16. Men så faller dette tydelig når de er blitt 18 år gamle, sier Wichstrøm.

På tross av at spillingen gikk ned for 18-åringene, holdt de negative konsekvensene seg stabile. Dette kan tyde på at mange slutter eller reduserer spillingen. Men en mindre gruppe fortsetter med mye spilling, med de negative følgene som det får for enkelte.

Ta tak i problemet tidlig

Foreldre som lurer på om barnet deres kan bli dataspillavhengig, gjør lurt i å ta tak i dette tidlig.

– Barna som er sterkt involvert i gaming når de nærmer seg tenårene, blir oftere enda sterkere involvert senere. De opplever også oftere negative konsekvenser, særlig når de er 14 til 18 år gamle, påpeker Wichstrøm.

– Tidlig ungdomsalder, rundt 12 år, kan være et viktig tidspunkt for forebygging og tidlig intervensjon. Altså før symptomene blir mer sammensatte og vanskelige å endre, sier han.

Foruten forskerne fra NTNU deltok folk fra NTNU Samfunnsforskning AS, Nottingham Trent University og Royal Melbourne Institute of Technology.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no.