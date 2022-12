Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) får hvert år hundrevis av henvendelser til slettmeg.no. Det siste året har omtrent hver tredje av de 1800 henvendelsene kommet fra personer som har mistet kontroll over egen Facebook- eller Instagram-konto.

Mange kunne sluppet unna om de hadde satt på totrinnspålogging, mener Norsis.

Rundt 45 prosent av de som bruker Facebook og Instagram, har ikke slått på totrinnspålogging.

− For mye mas

Dårligst står det til hos seniorene. Bare en av fire nordmenn over 60 år har slått på totrinnspålogging.

Det kommer frem av en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Yougov på oppdrag fra Norsis.

− Innsikten gir oss et verdifullt kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av ressurser og råd og peker på nye områder vi må forstå bedre, skriver Helle Jacobsen, seniorrådgiver i Norsis i en e-post til Digi.

Av de som ikke bruker totrinnspålogging, svarer flest at de rett og slett ikke har tenkt på det. Illustrasjon: Norsis

Blant de som ikke bruker totrinnspålogging, oppgir en av fire at det rett og slett er for mye mas.

− Orker ikke bytte til det, sier en mann på 26 år til Yougov.

Tror ikke de kriminelle bryr seg

16 prosent av de som ikke har slått på totrinnspålogging, oppgir at de ikke tror deres data er interessante for andre.

− Dette kan tyde på at mange ikke anser sin profil i sosiale medier som noe som har verdi for andre, slik som for eksempel nettbank har, skriver Norsis i en nyhetsmelding om undersøkelsen.

Verdien bli imidlertid godt synlig den dagen folk mister kontroll over kontoen.

− Fortvilede menneskers fortellinger om konsekvensene av å få sin konto i sosiale medier kapret, viser tydelig hvilken verdi kontoene har for dem selv, for venner og for kriminelle, skriver Norsis.

At folk synes det er vanskelig og krevende å bruke totrinnspålogging, og at folk ikke tror at deres profiler er interessante for kriminelle, er viktig innsikt for Norsis.

− Dette er viktig innsikt som vi har brukt for å spisse innholdet og velge målgruppe for kampanjen, skriver Jacobsen.