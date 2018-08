En kamp varer typisk i 45 minutter. Etter 15 måtte proffene gi opp, og innse at de hadde blitt ydmyket

Noen av verdens beste Defense of the Ancients 2-spillere (DOTA) fikk juling av det nevrale nettverket OpenAI five denne helgen. Det skriver Version2.

– OpenAI five har vunnet to av tre kamper mot noen av verdens beste spillere. Ekstremt bra spilt av menneskelaget. Nå er systemet klart til å ta på seg de aller beste elitespillerne på «The international» senere denne måneden. Det skriver Greg Brocman på Twitter.

Knust på 15 minutter

Han er teknologisk direktør i OpenAI, og mener det nevrale nettverket har kapasitet til å slå verdens desidert beste spillere i verdensmesterskapet senere denne måneden.

Det var spillerne Blitz, Cap, Fogged, Merlini, og MoonMeander som fikk juling denne lørdagen. Fire av de har spilt profesjonelt tidligere.

Kampene gikk unna på drøyt 15 minutter – en typisk DOTA-kamp varer i 45 minutter når spillerne er jevngode.

Spilte ikke på full kapasitet

Den eneste grunnen til at OpenAI five bare vant to av tre kamper skal skyldes at det nevrale nettverket måtte spille med de desidert dårligste avatarene i siste runde – på forespørsel fra publikum.

Nettverket beregnet da selv at det hadde en sjanse til å vinne på under tre prosent.

Grepet var helt redelig, ettersom menneskene heller ikke fikk spille på full kapasitet. Det nevrale nettverket behersker nemlig ikke alle elementene ved spillet fullt ut enda.

DOTA 2 er et videospill og er etterfølgeren til Defense of the Ancients, en spillmodifikasjon til spillet Warcraft III: Reign of Chaos og Warcraft III: The Frozen Throne. Spillet ble utviklet av selskapet Valve og ble utgitt 9. juli 2011 til Windows[1] og senere for OS X og Linux, skriver Wikipedia. Foto: Skjermdump

100 forskjellige avatarer

Listen over begrensninger blir imidlertid mindre og mindre, og målsetningen til OpenAI five er å la alle parter spille på full kapasitet når verdensmesterskapet avholdes 20. august.

Om den kunstige intelligensen lever opp til forventningene, gjenstår å se:

– Det kan vi først si noe om i slutten av måneden. Utfordringen i seg selv er jo svært interessant, og om de klarer seg, vil det være et stort skritt i riktig retning, sier doktorgradsstudent Niels Justesen ved senter for dataspill ved IT-Universitetet i København til Version2.

DOTA er et svært komplisert spill med over 100 forskjellige avatarer, som alle har minst fire ulike egenskaper. I kombinasjon med en drøss av ulike magiske evner gjør alle spillkombinasjonene strategiarenaen svært utfordrende – og det krever sitt for å beherske spillet fullt ut.

Lunken omtale

Da OpenAI five slo en av verdens beste DOTA-spillere i en-mot-en-kamp tidligere i år, fikk ikke utviklerne omtalen de kanskje mente de fortjente.

– OpenAI five fikk en del kritikk da de valgte de letteste avatarene for den kunstige intelligensen å styre. Det er også langt å gå fra å vinne en-mot-en-kamper, og mestre resten av spillet fullt ut, sier doktorgradsstudenten til den danske nettavisen.

For å få den kunstige intelligensen til å fungere godt kreves det en god algoritme, mye trening og strukturerte rammer. Det må til for at nettverket skal ha mulighet til å finjustere og forbedre sine metoder.

Spiller 900 år om dagen

Siden det nevrale nettverket stod ferdig, har det spilt usedvanlige mye.

Ifølge utviklerne spilles det omlag 900 år med DOTA hver eneste dag av de fem nevrale nettverkene som kjøres av 128 000 CPU-kjerner og 256 grafikkprosessorer.

– Tilnærmingen til OpenAI five er å kaste masse datakraft på problemet, for så å se hva som skjer. Det ser faktisk ut til å fungere, sier den danske eksperten til Version2.

Medgründer og tidligere toppsjef Bill Gates i Microsoft skrev på Twitter at han var svært begeistret over hva OpenAI har fått til med det nevrale nettverket Five. Foto: Splashnews

Den største utfordringen til OpenAI er å få de nevrale nettverkene til å samarbeide om samme mål: utslette motstanderlaget.

Bill Gates hyller OpenAI

Ifølge Justesen er det en stor utfordring å koordinere flere helter av gangen, rett og slett fordi man må planlegge alle trekk langt frem i tid.

– AI-boter slo nettopp mennesker i DOTA 2. Det er en stor bragd fordi det krever godt lagspill, og at spillerne jobber godt sammen mot målet. En gigantisk milepæl når det kommer til kunstig intelligens, skrev Bill Gates på Twitter i slutten av juni.

OpenAI Five er videreutviklingen av teknologien som gjorde at verdens største sjakkhelt ble sittende igjen målløs etter at Deep blue slo ham på hjemmebane.

Elon Musk spytter inn penger

Gary Kasparov har blitt omtalt som et geni, og ingen trodde på 90-tallet at det var mulig at en datamaskin skulle slå ham.

Teknologien til spillnettverket sponses av Elon Musk.

Hvilke bruksområder den har utenfor dataskjermene, er enda uklart:

– Det er mulig å bruke dette for selvkjørende biler i en simulert verden, men for at de nevrale nettverkene skal bli bedre, må de få prøve seg frem. Det er jo ikke ønskelig i den virkelige verden. Dermed er det store spørsmålet hvordan skal man skal overkomme «the reality gap»? spør Justesen retorisk til Version2.