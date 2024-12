Én type husarbeid gjør vi stadig mer av

Innimellom kan vi oppleve at wifi-signalet hjemme forsvinner, at vi skal sette opp en spillkonto for ungene eller håndtere bildelagring på telefonen.

I alle disse eksemplene driver vi med digitalt husarbeid, noe som kanskje er litt oversett i statistikken over husarbeid.

– Alle driver med digitalt husarbeid i en eller annen form. Det kan være alt fra å håndtere bildelagring til å programmere et smarthjem, sier forsker Helene Teigen ved Forbruksforskningsinstituttet Sifo ved Oslo Met.

Morsomt og frustrerende

Digitalt husarbeid er alt fra å gjøre research før kjøp til å fikse eventuelle feil på dingsene, forklarer Helene Teigen. Foto: Eivind Røhne/Oslo Met

Teigen har studert det digitale husarbeidet som gjøres i smarte – tilkoblede – hjem. Studien er basert på intervjuer med 13 deltakere fra ti ulike hushold, som alle hadde minst tre ulike tilkoblede produkter hjemme.

– Smarte hjem kan være både praktisk og morsomt, men kan også føre til frustrasjon og sinne, sier hun.

I mange hjem er det én av partene – som oftest mannen – som har tatt med teknologien hjem, mens resten av husholdningen må lære seg å leve med dingsene. Hvordan er det å leve med teknologi vi ikke selv har valgt?

Morsomt og praktisk

Et smarthjem har husholdningsapparater som kan kobles til nett og styres gjennom apper. For eksempel lyspærer, dørlåser, vaskemaskiner og støvsugere. Noen smarte hjem har også en stemmestyrt smartassistent, som Google Home eller Alexa. Tall fra Forbrukerrådet fra 2019 viser at én av fem forbrukere har tre eller flere tilkoblede produkter hjemme.

Helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning i bruk av tilkoblede produkter. For eksempel har andelen som har brukt en internettilkoblet løsning for strømstyring i hjemmet de siste tre månedene, økt fra 8 prosent i 2020 til 28 prosent i 2024. Husholdninger med smarte kjøkkenapparater og hvitevarer har økt fra 17 til 23 prosent i samme periode.

Beboerne i et smarthjem kan for eksempel regulere lys og varme med en app eller stemmen, eller spille musikk uten å måtte trykke på knapper. På det beste gjør det hverdagen mer sømløs.

– Mange opplever at det er positivt for husstanden å ha disse dingsene. De synes det er praktisk og morsomt, sier Teigen.

Digitalt husarbeid i smarte hjem

I smarte hjem er det naturlig nok mer digitalt husarbeid enn i andre hjem. En robotstøvsuger kan spare deg for noen timers jobb, men du må regne med noe mer digitalt husarbeid enn med en vanlig støvsuger.

– Det digitale husarbeidet er alt fra å gjøre research før kjøp til å sette opp dingsen til å gjøre det den skal og reparere og fikse eventuelle feil underveis, sier Teigen.

Alle hjemmene i undersøkelsen hadde minst tre dingser koblet til nettet og besto av ulike personer, unge og eldre, familier og enslige. Noen av informantene er eldre som har fått smartteknologi i gave av voksne barn.

Teigen har vært aller mest opptatt av å snakke med den delen av husholdningen som ikke tok teknologien inn i hjemmet, men som likevel må leve med den. Hun er spesielt opptatt av forholdet mellom menneskene og teknologien, om sårbarhet og skjeve maktforhold.

Bruk av teknologi kan føre til en skjev maktbalanse i hjemmet, viser forskningen.

Det kan være sårbart å være den parten som verken har kontroll over hva slags dingser som finnes i hjemmet, hvordan de virker eller hva slags data de samler inn.

Ble sittende i mørke

Alle som bor i et smarthjem, må gjøre vedlikehold og små reparasjoner underveis, og det er vanlig, og akseptert, med småfeil som en del av teknologien. Disse småtingene ble faktisk ikke anerkjent som husarbeid i det hele tatt, verken blant informantene selv eller partnerne.

– Informantene i undersøkelsen så ikke på seg selv som sårbare. De gjør det de må for å få dingsen til å virke til det de trenger den til, men er ikke så interessert i mer enn de trenger, sier Teigen.

Det kan likevel oppleves frustrerende å ikke få teknologien til å virke som den skal.

– For eksempel kan smartassistenten misforstå hva du sier fordi den er programmert for partneren, slik at du må snakke til den flere ganger.

En av informantene ble sittende i mørket til mannen kom hjem, fordi assistenten ikke klarte å skru på lyset som hun ba om.

«Vi må jo ha lys»

Smartteknologien kan også bli opphav til diskusjoner i hjemmet. En av partene – som oftest mannen – tar teknologien inn i hjemmet og tar hovedansvaret for den. Er det et husarbeid, eller er det en hobby?

– Det er stort sett menn som driver med dette. Mennene ser på det som sitt husarbeid og mener de bidrar til husholdningen, med begrunnelser som «vi må jo ha lys», forteller Teigen.

– Det er en måte å vise omsorg for familien på, sier hun.

– Ofte tar de hensyn til partnere eller barns behov og ønsker når de kjøper teknologi, for eksempel ved å beholde fysiske lysbrytere i tillegg til app- og stemmestyring hvis en partner ønsker det.

Hobby eller husarbeid?

– Kvinnene ser mer på det som at det er mannens hobby. Noen av dem synes mennene bør bidra mer til husarbeidet, og dette gjelder spesielt de kvinnene som er lite interessert i teknologien.

Tall fra SSB viser at kvinner fortsatt gjør mer tradisjonelt husarbeid enn menn. Kanskje balansen ville vært bedre om det digitale husarbeidet hadde vært med i statistikken?

Artikkelen ble først publisert på Oslomet.no