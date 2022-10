Det som først og fanger interessen for Google nye lansering er Google Pixel 7 Pro, men også den Pro-løse 7-utgaven kommer nå. I tillegg til en representant for forrige generasjon, Google Pixel 6a.

Om det er mer enn nok mobiler på markedet fra før kan man jo lure på, men Googles nye telefoner kommer helt sikkert til å få en plass i solen. De er både rimelige og tilfører unike egenskaper. Ikke minst på grunn av den hjemmebygde Tensor-prosessoren som Google også bruker i sine datasentre.

Først med Android 13

Sammen med Android 13, som de alltid lanserer først på Pixel-plattformen, kan prosessoren – som er stappfull av Googles AI-teknologi – by på helt unike egenskaper. Ikke minst til talestyring og bildebehandling. Når den kjenner talen din, kan den bruke algoritmer til å fjerne støy i telefonsamtaler og sørge for at du låter best mulig. Telefonen gjør en analyse av stemmen til eieren og bruker den i mange ulike sammenhenger, slik som å skjule IP-adressen og gjøre browsing anonym. Alt skjer på telefonen og går ikke til nettskyen.

Stor: Google Pixel 7 Pro har en svær 6,7 tommer skjerm med 1440 x 3120 piksler oppløsning, Og selvfølgelig opptil 120 Hz oppfrisking. Google har hatt Always On skjerm i tre år. Den Apple nå introduserte i sine Pro-modeller. Foto: Odd Richard Valmot

Google mener at tale, mer enn tastatur, er framtiden. Ikke minst fordi dingser vi omgir oss med, ikke har tastatur.

Googles kunnskap om AI og maskinlæring skal også sørge for at alle slags hudtoner kommer best mulig fram. De har brukt 10.000 bilder av mennesker til å optimalisere algoritmene som sørger for dette.

Tensor-chippen gjør maskinlæring 60 prosent raskere enn andre prosessorer, påstår Google.

Selskapet lover også en helt unik sikkerhet. Den har en egen sikkerhetschip, Titan 2, som de også bruker i datasentrene. Veldig mye av informasjonen behandles i telefonen og ikke i skyen, noe som er mer vanlig. I tillegg kommer telefonene med innebygget VPN. Om det skal etableres en ekstern forbindelse, vil det skje i en kryptert tunnel. Det er selvfølgelig mange andre grunner til å bruke VPN, og det skader ikke at dette er en gratis tjeneste i stedet for ulike betaltjenester.

Kamerarigg: Google Pixel-telefonene har samlet kameraene i en horisontal stripe på baksiden. Kameraet til høyre er montert i en periskoptunnel. Foto: Odd Richard Valmot

Toppmodell

Pro-versjonen er klart en toppmodell. Prosessoren har den siste 4 nm-strukturen som Apples A16 og Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 er bygget på. Den har også kameraer med store sensorer og et telekamera med 5X oppløsning, som kan dras opp til 10X ved å ta et utsnitt av sensoren på 48 MP. Og den skal tåle hele 30X ved interpolasjon. Vi får se. Her må den konkurrere med Samsungs S22 Ultra som har 10X forstørrelse, også den med en periskoplinse. På samme måte som Apple og Samsungs toppmodeller, har den også UWB – Ultra Wide Band, som ventes å få stor betydning for trygg posisjonering i årene framover. For denne telefonen er ment å vare. Google garanterer fem års oppgraderinger av Android og sikkerhet.

Prisen for en utgave av Pixel 7 Pro er 9490 kroner for en 12/128 utgave og tusenlappen mer om du dobler lagringsplassen. Det kommer ikke modeller med mer enn 256 gigabyte til Norge.

Neste år: Da kommer Google Pixel Tablet med en ganske unik ladestand. Foto: Google

Nøyer du deg med en Pixel 7, kommer de på 6990 og 7990 kroner med samme lagringsplass, men med 8 gigabyte RAM. Den billigste utgaven som ble lansert for et halvt år siden, Pixel 6a, er med sine 6,1 tommer litt mer lommevennlig, men også litt mindre «high end». Den kommer i en 6/128 utgave og kryper så vidt under 5000 kroner.

Kommer kanskje senere. Pixel Watch er basert på et økende samarbeid med Fitbit som er kjøpt opp av Google. Det er ingen ting å si på designen. Foto: Google

Mer i vente

Telefoner er ikke det eneste som kommer. Google er snart klare med ørepropper og en Google Pixel Tablet. Til neste år vil Google også lansere en egen ladestand med en innebygget smarthøyttaler til brettet. Det holdes magnetisk på plass i en lesegunstig vinkel samtidig som det lader.

Og som det ikke var nok, kommer kanskje Google Pixel Watch. Google Norge er uklare på om og når dette eventuelt vil skje. Den skal også gjøre utstrakt bruk av AI, men til å lære seg bærerens bruksmønster for å optimere batterilevetiden. Den er jo ikke så mye å skryte av i klokker som også skal være lette på armen.