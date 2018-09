Endelig har Vivaldi-nettleseren kommet med synkronisering

I dag er det en stor dag hos Vivaldi Technologies, det vesle nettleserselskapet til Jon von Tetzchner som holder til i Mølleparken i Oslo. I dag morges ble nemlig versjon 2.0 av nettleseren deres sluppet. Dette er den største oppdateringen av nettleseren på mer enn to år.

– Det har vært mye arbeid å få den i mål, forteller von Tetzchner.

Synkronisering

Den viktigste nyheten i denne versjonen, er funksjonen som gjør det mulig å synkronisere en rekke typer bruker mellom Vivaldi-nettlesere installert på ulike enheter. Det var ventet at denne funksjonen skulle ha kommet i Vivaldi allerede i fjor, men det har tatt betydelig lenger tid enn det som den gang ble antydet.

Digi.no har spurt von Tetzchner om hvorfor.

Sync-koden vår er spesiell.

– Vi brukte mye tid på en Chromium-oppdatering. Det var en stor endring og den tok mye tid. Samtidig er det en stor jobb å sikre at vi har servere som fungerer med den belastning som vi får med sync. Den koden har vi skrevet fra grunnen av ,og det tok mye tilpasning å få den til å bli så bra som mulig. Dermed trakk det ut med å få den ut, men det har også gitt oss tid til å lage den enda bedre, skriver von Tetzchner i en epost til digi.no.

– Sync-koden vår er spesiell. Vi har sørget for at alle data krypteres med et eget passord som brukeren har bare på sin side. Vi ser ikke dette passordet, og dermed kan vi ikke lese dataene fra brukeren, fortsetter han.

Mye fiksing under skallet

Synkroniseringen er dog ikke den eneste nyheten i denne versjonen. Vi lar von Tetzchner fortelle:

Vivaldi-sjef Jon von Tetzchner forteller at det har vært mye jobb å få Vivaldi 2.0 klar til lansering. Foto: Vivaldi

– Det er store forbedringer i den underliggende koden. Som del av en større endring av Chromium, var det nødvendig med en større endring av vår kode. Vi brukte selvsagt muligheten til å forbedre vår egen kode. Det var en del utviklingsgjeld som vi kunne slette, og det var en del kode som kunne lages mer strømlinjeformet. Vi har også jobbet med ytelse og minnebruk, innleder han.

– En 2.0-versjon fortjener en visuell forbedring, og vi har arbeidet spesielt med «onboarding»-biten. Den er blitt mye bedre. Vi har også arbeidet mye med å forbedre «theming»-koden for at den skal virke bedre med bakgrunnsbilder, med mer, og riktigere valg av farger.

Brukergrensesnittet

Von Tetzchner forteller videre har det har blitt lagt innen del forbedringer i store deler av brukergrensesnittet.

– Vi har gjort det mulig å tilpasse størrelsen på «tab tiles», som gjør «tab tiles» mye mer nyttig. Størrelsen blir lagret ved avslutning, slik at det er mulig å bygge et sett med «tab stack tiles» som føles som forskjellige skjermer. Veldig nyttig for de med store skjermer og store behov for å kunne se data, legger von Tetzchner til.

Med «tab tiles» mener han muligheten til å se innholdet i to eller flere faner samtidig. «Tab stacking» er en måte å organisere faner på. Den kan være nyttig for brukere som har veldig mange faner åpne samtidig.

Von Tetzchner forteller videre at panelet i Vivaldi nå kan slås av og på på en slik måte at det ikk overlapper webinnholdet.

– Det er nyttig for dem som har mindre skjermer, og der det blir nødvendig å slå panelet av og på istedenfor å ha det åpent hele tiden. Generelt er det mye detaljer rundt omkring der vi forbedrer funksjonalitet basert på tilbakemeldinger fra brukerne, skriver von Tetzchner.

Mobilutgaven?

Vivaldi er tilgjengelig for Windows, MacOS og Linux, men det mange savner, er en mobilutgave. Vivaldi Technologies har for lengst avslørt at en slik utgave er under utvikling. Men når kommer den?

Men bare for å være veldig klar: mobil er nå vår høyeste prioritet nå.

– Det er to store ting som vi arbeider med: mobilutgaven og epost. Begge nærmer seg. Etter 2.0 og etter at vi har ansatt flere i det siste også, så setter vi mer ressurser på mobil og vi håper det vil hjelpe oss å komme i mål fortere. Den Chromium-oppdateringen jeg nevnte har tatt mye tid og ressurser, og vi håper det vil være færre slike som krever stor omorganisering av koden. Det positive er at vi fikk ryddet en del, men det er klart at det har kostet oss, innrømmer von Tetzchner.

– Men bare for å være veldig klar: mobil er nå vår høyeste prioritet nå, lover han.

Von Tetzchner har tidligere fortalt til digi.no at det er nødvendig med 3 til 5 millioner brukere av Vivaldi for at selskapet skal begynne å tjene penger. Vi har ham om dette fortsatt er tilfellet og om det er langt igjen til dette målet.

– Ja, tallene som vi trenger, har ikke endret seg så mye. Vi har nådd målet om en inntekt på $1 per bruker per år. Den inntekten fortsetter å vokse. Samtidig arbeider vi med å øke brukermassen, og det går bra. Vi har tro på at lanseringen av 2.0, mobilutgaven og epost vil få oss i mål, eller i hvert fall veldig nære det, avslutter von Tetzchner.

