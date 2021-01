Endelig kan Kystverket erstatte teleksen i nordområdene

Kystverket er først i verden til å ta i bruk en ny, global satellittbasert tjeneste for å sende maritime nød- og sikkerhetsmeldinger. Tjenesten, Safetycast, leveres av Iridium. Den inngår i GMDSS-systemet (Global Maritime Distress and Safety System) og er første i GMDSS som har dekning over hele kloden, inkludert nordområdene.

Utdatert teleksen

Norge har ved Kystverket ansvar for å sende navigasjonsvarsler til det store havområdet som kalles for Navarra XIX. Dette angis på bildet nedenfor som XIX. Men områdene fra Svalbard og nordover har Kystverket bare nådd ved å bruke radiotelegrafi (teleks).

I en pressemelding omtaler Kystverket teleks som utdatert teknologi med dårlig funksjonalitet, sammenlignet med moderne satellittsystemer. Ifølge Store Norske Leksikon ble den ordinære telekstjenesten avviklet i Norge 1. juli 2000 – altså for over 20 år siden.

Oversikt over maritime geografiske områder (Navarea) hvor et land har ansvar for å sende ut navigasjonsvarsler til skip. Kartet viser også status (per 26. januar 2021) for innføringen av Iridium Safetycast. Grønt markerer områder med «operativ» status, gult markerer områder med «test»-status, mens rødt markerer de områder som er i en planleggingsfase. Illustrasjon: Kystverket

– Innføringen av Safetycast er en milepæl for den maritime sikkerheten i nordområdene. For første gang kan vi nå sende nød- og sikkerhetsmeldinger til polare strøk ved bruk av satellitter. Dette gjør at vi kan være helt sikre på at fartøy som seiler i nordområdene, mottar viktige varsler om farer for navigasjon og ferdsel, sier direktør for Navigasjonsteknologi og maritime tjenester i Kystverket, Arve Dimmen, i pressemeldingen.

Kystverket forteller at det har vært utfordringer med kommunikasjon i nordområdene på grunn av store avstander og fordi rekkevidden til radiosambandet påvirkes av værforholdene. Innføringen av satellittbaserte tjenester skal bidra til å redusere disse utfordringene.

Testet sammen med Kystvakten

Samtidig har nødkommunikasjonen i nord blitt styrket ved at det har blitt etablert flere radiosendere, slik at det nå er mulig for Hovedredningssentralen og kystradiostasjonene å ha toveis talekommunikasjon med både nødstedte og redningsressurser som befinner seg i disse områdene.

Når det gjelder Safetycast, så var Kystverket den første etaten i verden som operativt tok i bruk den 1. januar. Det er Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø som har ansvaret for å sende ut navigasjonsvarsler til norske kyst- og havområder.

Sjøtrafikksentralen har testet tjenesten siden mai 2020, blant annet i samarbeid med kystvaktskipet Svalbard.

Foreløpig alene

Det er uklart om når andre land eventuelt vil følge etter.

– Noen land har startet med testsendinger, mens andre land fremdeles er i planleggingsfasen. Det er derfor vanskelig å anslå når vi har en globalt dekkende nød- og sikkerhetstjeneste på Iridium Safetycast. Forhåpentligvis vil mye være på plass innen utgangen av 2021, sier Trond Ski, seniorrådgiver i Kystverket.

Ski leder panelet i FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization), som koordinerer bruken av satellittjenester i GMDSS.