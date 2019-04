Endelig ser Windows 10 for alvor ut til å legge Windows 7 bak seg

Til tross for at levetiden til Windows 7 i praksis tar slutt om godt under ett år, ved at Microsoft ikke vil utgi gratis sikkerhetsoppdateringer til operativsystemet etter den 14. januar 2019, er andelen som bruker Windows 7 fortsatt svært høy. I alle fall dersom man skal tro tallene fra NetApplications.

Ifølge disse tallene var det helt fram til oktober i fjor flere som brukte Windows 7 enn Windows 10. Så sent som i februar i år var det bare to prosentpoeng som skilte markedsandelene til de to Windows-versjonene, men med tallene fra mars ser det plutselig ut til å ha skjedd noe.

Betydelig vekst

I løpet av den siste måneden har markedsandelen til Windows 10 vokst med mer enn tre prosentpoeng, mens markedsandelen til Windows 7 har sunket med mer enn to prosentpoeng. Dermed er det plutselig 7,1 prosentpoeng som skiller markedsandelene til de to Windows-versjonene. Windows 10 brukes av 43,6 prosent, mens Windows 7 brukes av 36,5 prosent.

Utviklingen i markedsandelen til PC-operativsystemer de første månedene av 2019 ifølge NetApplications. Illustrasjon: NetApplications

Disse målingene er ikke noen eksakt vitenskap, så økningen kan skyldes uklare forhold som kan være borte igjen om en måned. Framgangen for Windows 10 er likevel større enn det NetApplications har målt på lenge, men framgangen må fortsette i flere måneder før vi kan si at det er en trend.

Ikke entydige tall

Tallene fra en konkurrerende tjeneste, StatCounter, viser riktignok et noe annet bilde. Her har Windows 10-andelen vært høyere enn Windows 7-andelen i alle fall siden begynnelsen av 2018, og forskjellen har vært økende i det meste av perioden. I tallene for mars oppgir StatCounter at 55,7 prosent benytter Windows 10 på PC-er, mens 33,4 prosent bruker Windows 7.

Microsoft har gjentatte ganger gått ut med beskjed om at det er på tide å forberede seg på at Windows 7 må erstattes, i alle fall på enheter som er tilknyttet nettverk. Det er likevel først nå i april at brukerne skal få beskjed om dette direkte i operativsystemet.

Utviklingen i markedsandelen til PC-operativsystemer siden januar 2018 ifølge NetApplications. Illustrasjon: StatCounter

Alternativer til å oppgradere

Spesielt for virksomheter og andre med applikasjoner eller maskinvare som støttes av Windows 7, men ikke av Windows 10, vil en overgang til Windows 10 være problematisk.

Heldigvis finnes det flere alternativer.

Én mulighet er å betale Microsoft for forlenget sikkerhetsoppdatering til Windows 7 (Extended Security Updates), noe som gjelder for ett år om gangen fra til januar 2023. Prisen vil trolig dobles for hvert år, angivelig fra 50 dollar per enhet det første året, til 200 dollar det tredje og siste.

Et alternativ for en del vil være å benytte Microsofts Azure-baserte Windows Virtual Desktop. Gjennom denne tjenesten vil selskapet tilby Windows 7 fram til januar 2023, og disse installasjonene vil være sikkerhetsoppdaterte i hele denne perioden.

Brukerne slipper dermed å betale for sikkerhetsoppdateringene, men må i stedet betale for ressursene de bruker i Azure.

For noen vil det også kunne være et alternativ å se til andre operativsystemer enn Windows 7, nå som de uansett må snart må bytte til noe som er temmelig annerledes.

Les også: Nå er det under ett år til Windows 7 anses som «dødt» (Digi Ekstra)