Endret loven for å kunne gi danskene gratis wifi – men kun seks kommuner er med Til tross for endringer i loven og et storstilt EU-støtteprogram, har bare seks danske kommuner etablert gratis wifi-hotspots med EU-støtte siden 2018.

Ambisjonene var store for EU-prosjektet WiFi4EU, som skulle bidra til gratis wifi på offentlig sted over hele Europa. I Danmark har svært få kommuner tatt det i bruk. Illustrasjon: EU-kommisjonen