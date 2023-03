Det går fram av årsmeldingen fra EOS-utvalget, som ble lagt fram onsdag. Saksbehandlingstid har vært et tema for utvalget i flere år. I fjor uttrykte de bekymring for at saksbehandlingstiden i klareringssaker hadde gått opp på nesten alle områder. Det ble da forutsatt at NSM skulle få sakene unna raskere framover.

– Likevel har saksbehandlingstiden for både klareringssaker og især klagesaker i andreinstans gått ytterligere opp fra 2021 til 2022 hos NSM. Det er en urovekkende utvikling, skriver utvalget.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) får kritikk i fem saker etter at 13 saker var undersøkt. I tre av sakene tok det omtrent et år før NSM foretok seg noe og i den fjerde saken brukte NSM halvannet år på å behandle en klage.

Forsvarets sikkerhetsavdeling får også kritikk i tre saker. Sivil klareringsmyndighet fikk kritikk for å ha brukt ett år og sju måneder på å behandle en klage.