Er barna dine aktive på Facebook? Ikke? Da er de i godt selskap. Facebooks brukermasse begynner nemlig å bli stadig gråere i håret.

Det kommer frem i en analyse gjort av Emarketer, gjengitt av Recode. De har selv det sosiale mediet på kundelisten.

Bare i fjor skal Facebook ha mistet 2,8 millioner amerikanske brukere under 25 år. I aldersgruppen 12 til 17 år var nedgangen hele 10 prosent – 6,6 prosentpoeng mer enn byrået hadde spådd på forhånd.

Trenden har vart en stund allerede. De siste årene har antall unge brukere i USA enten stått i ro eller krympet. I 2016 skrumpet antallet med 1,6 prosent – langt mindre dramatisk enn vi ser nå.

Facebooks brukermasse vokser riktignok enda med flere hundre millioner brukere i året. Men skal vi tro Emarketing skjer denne veksten hos voksne mennesker og i markeder hvor tilgangen til internett, mobil og PC har vært lav.

Dette har ført til dystre prognoser for Zuckerbergs selskap de neste årene. Analysebyrået anslår at en nedgang på drøye fem prosent i brukergruppen mellom 12 og 24 år. Minst vekst blir det i brukergruppen under 11 år – her skisseres det en nedgang på 9.3 prosent.

Så hva bruker de unge i stedet for?

Et bilde sier 1000 ord, sies det. Det har de unge tydeligvis forstått. Bare i USA anslås Snapchat å vokse med ni prosent i år. For Instagram, som forøvrig er eid av Facebook, anslås veksten til 13 prosent.

Bruker du Facebook som før? Hva med barna dine? Legg igjen en kommentar nedenfor!