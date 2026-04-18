Er husarbeid det siste som overtas av roboter og kunstig intelligens?

Så du trodde robotstøvsugeren var begynnelsen på slutten av husarbeidet? En rapport utarbeidet av KI-selskapet Anthropic viser at flere typiske hjemmeoppgaver er på listen over ting som er vanskelige for roboter og KI.

Samtidig er mange av de betalte jobbene, særlig de godt betalte, på listen over ting som trolig kan automatiseres. Knut Mørken, som er prodekan for utdanning ved det Matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet, i Oslo (UiO) er ikke bekymret:

– Det å utdanne seg til dyp kunnskap går ikke av moten, fastslår han.

– For å kunne bruke KI må du også kunne vurdere svaret KI gir. Det er vanskelig å gjøre det om du ikke har kunnskap. Da kalkulatoren kom, ble ikke matematikk og regneferdigheter overflødig, tvert om.

Mørken mener det vil bli tilfelle nå også. Derfor er han ikke bekymret for at KI vil overta jobbene.

– Så er det mange som tenker at utdanning er synonymt med et sluttprodukt, men utdanning er en utviklingsprosess som er verdifull i seg selv, legger han til.

Disse seks jobbene er minst KI-utsatt Kokk Motorsykkelmekaniker Livvakt Bartender Oppvaskhjelp Påkleder Listen er laget av Anthropic Vis mer

Enkelt er fortsatt vanskelig

Felles for de KI-sikre yrkene er at de krever fysisk arbeid, personlig service og det å kunne bevege seg i et fysisk miljø. Det skyldes blant annet at det er lenge igjen til vi har virkelig intelligente roboter, skal vi tro robotekspert Kai Olav Ellefsen.

– Roboter strever fortsatt med enkle oppgaver, forklarer han. – Vi har flere utfordringer som gjør at det er en stund igjen til vi får intelligente roboter som kan gjøre fysiske jobber. De er heller ikke egnet til oppgaver som avhenger av menneskekontakt, slik som å jobbe i barnehage eller på sykehus.

– Tradisjonelt kommer roboter fra miljøer med lite behov for generalisering, slik som fabrikker, fortsetter Ellefsen.

Dersom roboten skal jobbe i et hjem, er det derimot stort behov for generalisering. Selv om alle skal lage kaffe og ta ut av oppvaskmaskinen, er det litt forskjellig hvert sted. Dette krever mye treningsdata, som er en flaskehals for å utvikle roboter.

Det er årsaken til at roboter og KI kan være gode på betalte arbeidsoppgaver – og svært dårlige på enkle, men kjedelige, oppgaver som vi gjør hjemme.

Er husarbeidet det siste vi kan gi slipp på?

For tidlig å få panikk

Det som er synd, er at mange av jobbene roboter ikke kan gjøre, er dårlig betalt og også de som er mest utsatt for skade og fysisk risiko.

I rapporten står det at personer som er mest utsatt for å erstattes av KI, statistisk sett er eldre, kvinnelige, godt betalte og godt utdannede personer.

En grafisk fremstilling av KI-utsatte jobber, ifølge Anthropic. Det blå feltet viser arbeidsoppgaver som teoretisk sett kan overtas av KI, mens det røde feltet viser oppgaver som gjøres av KI i dag. Dataene som er brukt, er knyttet til språkmodellen Claude. Illustrasjon: Anthropic

Det er lite i datamaterialet som tyder på økt arbeidsledighet i de utsatte gruppene.

Spådommer om hvilke yrker det er behov for i fremtiden, har slått feil før.

Mørken er ikke bekymret for utdanningene han er ansvarlig for:

– Selv om vi har fått KI, vil vi fortsatt ha et stort behov for mentalt krevende jobber. Hvis ikke, kan vi ikke utnytte potensialet som ligger i KI.

Artikkelen ble først publisert på Titan.uio.no