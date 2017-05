Er sikkerhetsfolkene IT-bransjens homeopater?

Det var et interessant tema som ble tatt opp under en frokostsamling sist fredag hos Dataforeningen i Oslo, nemlig om det IT-sikkerhetsbransjen selger, egentlig fungerer. Tittelen på samlingen var «Fredag morgen hos DND: Sikkerhet – Er vi bransjens homeopater?»

Utgangspunktet for samlingen var en artikkel og en kronikk som ble publisert i digi.no i februar. Artikkelen handler om at Ian Levy, teknisk direktør for National Cyber Security Centre (NCSC), som er en del av den britiske signaletterretningstjenesten GCHQ, hadde sagt under et foredrag at det IT-sikkerhetsbransjen selger, er en form for heksekunst, hvor man skaper et fantasipreget skremmebilde og så selger magiske «amuletter» som botemiddel mot dette.

Ifølge Levy er det i virkeligheten slik at de fleste IT-angrep er svært lite avanserte. De aller fleste dreier seg om å lokke noen til å åpne noe som tilbys via en epost.

Kronikken var et tilsvar på påstandene til Levy. Den er signert Thomas Tømmernes i Atea og Torgeir Waterhouse i IKT-Norge, eller som en leser kommenterte, «[…] en kar som lever av å selge sikkerhetsprodukter, samt en annen kar som lever av å uttale seg om blant annet sikkerhet […]». De var nok ikke helt enige i spissformuleringene til Levy, men ga ham likevel rett på enkelte punkter, blant annet i det at det er noen som overselger med skremselspropaganda.

Det andre temaet for samlingen var GDPR, General Data Protection Regulation, altså EUs nye og mye omtalte personverndirektiv.