Ericsson trekker seg fra MWC i Barcelona

Fra før har den litt mindre teknologileverandøren LG fra Sør-Korea meldt at de trekker seg fra årets største mobilarrangement, Mobile World Congress i Barcelona.

Ericsson har i årevis hatt en svært stor utstilling på messen, der de har vist fram svært mange teknologier og tjenester til de rundt 130.000 besøkende fra hele verden. Når en av de aller største leverandørene uteblir, er det ikke særlig vågalt å anta at vi vil få høre om flere som trekker seg i løpet av de neste ukene.

Virusfrykt

Årsaken til at Ericsson trekker seg fra deltakelsen i Barcelona, er det nye koronaviruset, som ble oppdaget i den kinesiske byen Wuhan.

– Ericssons ansvar for helse og sikkerhet til ansatte, kunder og andre aktører er selskapets topprioritet. På grunn av utbruddet av det nye koronaviruset har Ericsson bestemt seg for å trekke seg fra industriarrangementet GSMA Mobile World Congress Barcelona 2020, fordi helse og sikkerhet for ansatte og kunder ikke kan sikres, skriver selskapet i en pressemelding fredag klokken 11.

Alle visninger av teknologi og tjenester som er laget og øvd inn for MWC vil bli vist fram til kundene på lokale arrangementer, kalt «Ericsson Unboxed».

– Den mest ansvarlige avgjørelsen

Selskapet skriver i meldingen at de har fulgt utbruddet av viruset nøye og hentet råd fra relevante nasjonale og internasjonale myndigheter, blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ericsson gir arrangøren GSMA ros for å ha gjort alt de kan for å kontrollere risikoen for smitte, men som en av de største utstillerne, med tusenvis av besøkende hver dag i hallen, kan ikke Ericsson garantere sikkerheten.

Ericsson-sjef Börje Ekholm sier det har vært en vanskelig avgjørelse å ta, men at de tror den mest ansvarlige avgjørelsen er å trekke seg fra arrangementet. Han sier selskapet gledet seg til arrangementet der de skulle fortelle om sine siste innovasjoner.