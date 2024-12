Forsvarsalliansens generalsekretær Mark Rutte skriver på X at han har snakket med Finlands president Alexander Stubb om situasjonen.

– Jeg ga uttrykk for min fulle solidaritet og støtte. Nato vil styrke det militære nærværet i Østersjøen, skriver Rutte.

Finland meldte torsdag at kraftkabelen Estlink 2 mellom Finland og Estland og flere kommunikasjonskabler var ødelagt. Finsk politi etterforsker saken som grov sabotasje.

Det mistenkes at kablene ble ødelagt av ankrene på et tankskip som kom fra en russiske havn.

– Reagerte raskt

Samme dag som kablene skal ha blitt ødelagt, ble tankskipet Eagle S bordet av finsk politi og kystvakt.

– Nå kunne vi reagere raskt og få tatt inn det aktuelle fartøyet til finsk farvann, sa Stubb på en pressekonferanse fredag.

Stubb sa at mer skade kunne ha vært forvoldt hvis ikke Eagle S var blitt stoppet. Han la til at tiltakene fra Nato og EU mot den såkalte russiske skyggeflåten vil bli styrket.

Dette er skip som blant annet frakter olje fra Russland i strid med vestlige sanksjoner innført etter den russiske invasjonen av Ukraina i 2022.

Eagle S er en oljetanker som seiler under flagget til Cookøyene. Det seilte ut fra St. Petersburg og skulle til Port Said i Egypt, ifølge Marinetraffic.

Ifølge finsk politi er det fortsatt for tidlig å slå fast om kablene ble ødelagt ved et uhell eller med vilje.

Marinepatruljer

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna. Foto: Virginia Mayo/AP/NTB

Regjeringen i Estland kunngjorde fredag at de har satt i gang marinepatruljer for å beskytte strømkabelen Estlink 1.

Den er fortsatt intakt, selv om Estlink 2 er ødelagt. De to Estlink-kablene forbinder strømnettet i Estland med strømmarkedet i Finland og Skandinavia.

– Hvis det er en trussel mot den kritiske undersjøiske infrastrukturen i vår region, vil det også bli en respons, skriver Estlands utenriksminister Margus Tsahkna på X.

Fredag sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov at kabelbruddene ikke er en sak for den russiske regjeringen og at han ikke hadde noen konkret kommentar til dette.