Ett av tre selskaper tapte omsetning på grunn av brudd på sikkerheten

Rundt en tredjedel av alle selskaper opplyser at de har tapt omsetning på grunn av sikkerhetsbrudd, og for mange kan tapene utgjøre så mye som 20 prosent av topplinjen. Det går frem av Ciscos årlige sikkerhetsrapport, som ble lagt frem denne uken.

Ifølge rapporten fikk mer enn halvparten av selskapene som ble rammet offentlig oppmerksomhet rundt sikkerhetsbruddene, blant annet gjennom omtaler i media. 90 prosent av selskapene som ble hardest rammet er nå igang med å forbedre IT-sikkerheten ved å skille mellom IT og sikkerhetsfunksjoner, og gjennom opplæring av ansatte.

Undersøkelsen er gjort ved at Cisco analyserer data fra et stort antall nettverksenheter verden over. I tillegg er rundt 3000 sikkerhetsansvarlige intervjuet.

Wifi og mobile enheter gjør det enklere for kyberkriminelle

Cisco skriver i en pressemelding at det at verden blir stadig mer tilkoblet gjør at de potensielle inngangene til kyberkriminelle øker. Som eksempel nevner de at 66 prosent av all IP-trafikk vil være fra wifi og mobile enheter innen 2020.

Den store økningen i skybaserte tjenester gjør også at skadeomfanget øker om et sikkerhetsbrudd først skulle inntreffe.

– I Cisco måler vi «time to detection» (TTD), vinduet mellom selve bruddet og oppdagelse. Å minimere dette vinduet er kritisk for å begrense skadeomfang fra angrep. Vi fikk ned denne tiden fra en median på 16 timer tidlig i 2016, til ned mot seks timer i siste halvdel av samme år, sier Jarle Normann, sikkerhetsansvarlig Cisco Norge, i en pressemelding.

De mest vanlige typene skadevare.

Mange bedrifter sliter med å håndtere trusselbildet på grunn av lave budsjetter, svak systemkompatibilitet og dårlig tilgang på kompetanse. Hele 44 prosent av varslene om brudd på sikkerheten blir aldri undersøkt nærmere, går det frem av rapporten.

Andre funn i rapporten viser at hackere blir stadig mer forretningsorienterte, og i stadig større grad målretter skadevarekampanjer mot mellomledere.

