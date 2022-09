Ett steg nærmere transatlantisk dataoverføringsavtale

Det er ventet at det hvite hus allerede neste uke skal publisere en presidentordre om transatlantisk dataoverføring.

Det melder Politico.

Ordren skal være designet for å imøtekomme europeiske bekymringer om amerikansk overvåkning og kan bli signert av USAs president Joe Biden allerede 3. oktober, forteller Politicos kilder på innsiden av det hvite hus.

Om dette er riktig, kan en ny avtale være på plass om et halvt års tid.

Privacy Shield

Avtalen vil erstatte Privacy Shield, den forrige avtalen som skulle sikre at europeiske selskaper kunne bruke amerikanske skytjenester og være trygge på å overholde GDPR. Den ble funnet ugyldig av Schrems II-dommen.

Kort forklart er den juridiske klemma at amerikanske myndigheter har vide fullmakter til å søke innsyn i data lagret av amerikanske selskaper, mens europeiske borgere gjennom GDPR kan forvente at data de deler for ett formål, ikke gjenbrukes av andre aktører, som fremmede lands myndigheter.

Etter at Schrems II-dommen falt høsten 2020, har EU og amerikanske byråkrater jobbet med en erstatning for Privacy Shield.

I mars kom nyheten om prinsipiell politisk enighet om en ny avtale som skal erstatte Privacy Shield.

Ikke lenge etterpå varslet personvernaktivisten Max Schrems at de allerede nå forbereder å ta saken til rettssystemet.

Et viktig spørsmål har vært hva som ligger i amerikanske løfter om at innsyn gjort av amerikanske myndigheter skal være nødvendige og proporsjonale.

– Betydelig endring

Ifølge Politicos kilder inneholder den nye presidentordren flere detaljer om hva som skal kunne regnes som nødvendig og proporsjonalt for å søke innsyn i data.

Det er ifølge kildene en betydelig endring i hvordan folks data kan brukes til etterretning.

Det vil ikke hjelpe europeerne, all den tid det fortsatt ikke finnes noen klagemulighet om amerikanske myndigheter søker og får innsyn i deres data, mente Max Schrems i mai.

Vil fortsatt ta tid

En endelig avtale kan fortsatt ta tid å få på plass.

Når EU-kommisjonen har mottatt presidentordren, starter en ratifikasjonsprosess. Det kan ta så mye som seks måneder.

Etter det vil det trolig være nye runder i rettsvesenet, noe som kan føre til at selv en ny avtale vil bli funnet ugyldig.