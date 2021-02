Etter mer enn ti år på utsiden – appen til Norsk Tipping kan endelig slippe inn i Google Play

Google har til nå hatt en regel for Google Play i de fleste land, inkludert Norge, som innebærer at apper som tilbyr spill om ekte penger ikke tillates i app-markedsplassen. Dette betyr blant annet at appen til Norsk Tipping ikke kan tilbys gjennom Google Play. I stedet har Norsk Tipping og andre i samme situasjon måttet tilby sine pengespillapper gjennom mindre kjente app-markedsplasser uten like strenge regler eller helt på egen hånd.