Etter NotPetya: Slik bruker du nettverket til å stoppe hackerne

Nettverk gir muligheter for å kommunisere, men denne kommunikasjonen kan også være ondsinnet. Det viste seg senest i forbindelse med NotPetya-angrepet 27. juni, hvor skadevaren utnyttet lokale nettverk til å spre seg – også mellom fullt oppdaterte Windows-maskiner.

Når NotPetya hadde kommet inn på én maskin via en bakdør i oppdateringsfunksjonen til et ukrainsk program for skattemeldinger, var den i stand til å stjele rettigheter fra brukere og applikasjoner på Windows-maskinen og misbruke dem til å prøve å infisere andre maskiner som den kunne finne på lokalnettverket. På den måten spredte den seg fra Ukraina via VPN-forbindelser til globale bedrifters avdelinger i hele verden.

Dermed er NotPetya et perfekt og skremmende eksempel på at oppdateringer og en brannmur ikke er tilstrekkelig for å begrense skadene ved et angrep.