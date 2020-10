Etterspørselen etter PC-er skyter i været

Etterspørselen etter PC-er har steget kraftig etter at koronapandemien brøt ut. I prosent har ikke den årlige veksten vært høyere siden 2010, skriver analyseselskapet Canalys i en pressemelding. Sammenlignet med tredje kvartal i 2019, ble det i forrige kvartal levert 12,7 prosent flere PC-er.

Leveransetallene er likevel ikke helt på det nivået de var for ti år siden, men med 79,2 millioner enheter er de høyere enn de en god del år. Samtidig er det verdt å merke seg at årets første kvartal var det dårligste av alle siden 2010.

Leveranser og årlig vekst i PC-markedet i perioden 3. kvartal 2010 til 3. kvartal 2020. Illustrasjon: Canalys

Smell for Dell

Det er fortsatt Lenovo og HP som er markedsledere. Avstanden mellom de to krymper, men det samme gjør også avstanden til mange av dem som kommer nedenfra. Unntaket er Dell, som ikke har greid å utnytte oppsvinget i markedet i det hele tatt, og faktisk leverte færre PC-er i forrige i kvartal enn i samme kvartal for et år siden.

De største PC-leverandørene i 3. kvartal av 2020. Oppgitt i antall tusen leverte enheter. Illustrasjon: Canalys

Tallene over dreier seg om både bærbare og stasjonære PC-er. De aller fleste av PC-ene som ble levert i forrige kvartal, 64 millioner, var bærbare. Det høyeste antallet bærbare PC-er som har blitt levert i løpet av ett kvartal, er ifølge Canalys 64,6 millioner. Dette skjedde i fjerde kvartal 2011.

Kan bli helt ny rekord

Denne rekorden kan bli slått i det inneværende kvartalet, siden fjerde kvartal tradisjonelt er det beste kvartalet for salg av PC-er i løpet av et år.

Ifølge Canalys ble store kunder og markeder med høy verdi prioritert i andre kvartal. I tredje kvartal har det blitt enklere for de mindre kundene å få tak i PC-er.

Analyseselskapet mener at de nye behovene koronapandemien har skapt, kan skape betydelige muligheter for PC-leverandører i årene framover.