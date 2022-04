Leveransene av smartmobiler falt med 11 prosent i årets først kvartal, sammenlignet med samme kvartal i 2021. Dette opplyser Canalys i en pressemelding. Det er ikke så mange detaljene analyseselskapet har å by på, men alt tyder på at fallet først og fremst rammer konkurrentene til de to største leverandørene – Samsung og Apple – som begge øker sine markedsandeler til henholdsvis 22 og 15 prosent til henholdsvis 24 og 18 prosent.

God etterspørsel etter oppdaterte favoritter

Ifølge Canalys gjør Apple det godt på grunn av økende etterspørsel etter selskapets Iphone 13-serie, mens Samsung i særlig grad vokser på grunn av økt produksjon av A-serien, noe som gir selskapet mulighet til å konkurrere aggressivt i de midtre og nedre prissegmentene. Samsungs nye flaggskipmobiler, Galaxy S22-serien, kom midt i perioden.

Xiaomi er fortsatt den tredje største leverandøren, men ligger ikke lenger like tett oppe i ryggen på Apple. Selskapets Redmi Note-serie selger svært godt, ifølge Canalys, men likevel faller markedsandelen til Xiaomi med 1 prosentpoeng til 13 prosent.

Nedover går det også med Oppo (inkludert OnePlus) og Vivo, som ligger på de neste plassene.

Ifølge Canalys lider de kinesiske leverandørene stadig av forsyningsproblemer i den nedre delen av markedet, samtidig som etterspørselen i hjemmemarkedet er fallende.

Korona og Ukraina

– Det globale smartmobilmarkedet ble holdt tilbake av et urolig forretningsmiljø i første kvartal, sier Nicole Peng, direktør for mobilitet i Canalys, i pressemeldingen. Hun forteller at den kraftige økningen i koronatilfeller på grunn av omikronvarianten var merkbar for markedet, men at dette normaliserte seg raskt i forbrukerdelen av markedet på grunn av høye vaksinasjonsrater og få sykehusinnleggelser.

– Leverandørene møter nå usikkerhet på grunn av krigen mellom Russland og Ukraina, Kinas stadige nedstengninger og inflasjonstrusselen – alt dette kombinert med tradisjonelt lav sesongmessig etterspørsel, sier Peng.

Hun mener at leverandørene må forberede seg på å reagere raskt på både kommende muligheter og risikoer mens de samtidig fokuserer på sine langsiktige planer.

– Den gode nyheten er at de smertefulle komponentmanglene kan bli dempet raskere enn ventet, noe som helt klart vil lette på kostnadstrykket, avslutter Peng.