EU anklager Microsoft for brudd på konkurransereglene

EU-kommisjonen mistenker at teknologigiganten har gitt Teams en urettferdig fordel over andre kommunikasjonsplattformer ved å ikke gi kunder muligheten til å velge bort Teams når de kjøper Office-pakken.

Etterforskningen av Microsoft startet i juli 2023 da rivalen Slack Technologies, som står bak den populære kommunikasjonsplattformen Slack, la inn en klage.

EU-kommisjonen påpeker at Microsoft har begynt å tilby Office-pakker uten Teams, men sier at endringene ikke har vært tilstrekkelige og at det må gjøres mer for å opprettholde konkurransen i feltet.

Den velkjente Office-pakken inneholder blant annet Word, Powerpoint og Excel, og brukes i kontorer og skoler over hele verden.

Teams, som blant annet tilrettelegger for videomøter, ble svært populært under koronapandemien, da det ble langt vanligere med hjemmekontor og digitale møter.