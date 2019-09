EU-domstolen: Google trenger ikke å la deg bli glemt utenfor Europa

EU-domstolen har kommet fram til at Google ikke trenger å implementere «retten til å bli glemt» på internett utenfor Europa.

«Retten til å bli glemt» innebærer at folk kan be nettgiganten om å slette personopplysninger. Den er en del av EUs personvernforordning GDPR, som trådte i kraft i fjor.

Domstolen kom fram til at søkemotorer som Google ikke plikter å utvide retten til å bli glemt, som ble fastslått av domstolen i 2014, utenfor EU. Dommen fra Luxembourg ble offentliggjort tirsdag formiddag.

Samtidig sier retten at de som driver søkemotorer, må innføre tiltak for å motvirke at brukerne går utenfor EUs grenser for å finne informasjon som er gjort utilgjengelig i unionen.

Saken dreier seg om å finne en balanse mellom retten til verne om personopplysninger og publikums rett til informasjon. Den berører også spørsmålet om hvordan regler i ulike rettsområder kan håndheves på det grenseløse nettet.

Selv om vanlige mennesker kan kreve at opplysninger slettes, betyr ikke ordningen at for eksempel politikere kan kreve at uttalelser de har kommet med tidligere, fjernes.