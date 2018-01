EU-domstolen hindrer gruppesøksmål mot Facebook

Schrems (30) ønsket å saksøke IT-giganten i sitt hjemland for brudd på personvernregler.

Tanken var at Schrems skulle saksøke Facebook på vegne av sju andre personer i Østerrike, Tyskland i India. Disse er i sin tur representanter for rundt 25.000 mennesker som støtter søksmålet.

Kjennelsen i EU-domstolen torsdag setter bom for denne planen. Schrems har mulighet til å saksøke Facebook som privatperson, ifølge domstolen. Men et eventuelt gruppesøksmål må skje i Irland, hvor Facebook har sitt europeiske hovedkontor.

Schrems er likevel glad for å få slått fast at han kan gå til søksmål som privatperson. Og han håper EUs nye personvernlov som trer i kraft i mai, vil åpne en ny mulighet for gruppesøksmål.

Østerrikeren har tidligere tatt en rekke rettslige skritt mot Facebook. I 2015 vant han en svært viktig sak som førte til opphevelsen av en avtale om informasjonsdeling mellom USA og EU.