EU har lansert etiske retningslinjer for kunstig intelligens.

I Brüssel tirsdag lanserte Europakommisjonen etiske retningslinjer for kunstig intelligens, som i en pilotfase som starter i sommer skal testes av nærlingsliv og statlig aktører før full implementering.

– Et godt steg i riktig retning, bare det ikke blokkerer bruk av kunstig intelligens. Det er hverken gunstig eller intelligent, sier Kjetil Thorvik Brun, leder for teknologi og digitalisering i Abelia.

Positivt med pilotfase

Thorvik Brun mener det er positivt at det legges opp til en pilotfase for å dobbeltsjekke at regelverket kan tas i bruk i praksis.

– Hvis det sørger for at regelverket bidrar til fortsatt utvikling og bruk av kunstig teknologi, klinger det godt i mine ører.

Thorvik Brun forteller at Abelia har ledet et forum for kunstig intelligens der de utarbeider innspill til digitaliseringsministeren og hans arbeid med en norsk strategi for kunstig intelligens. De vil behandle de europeiske etiske retningslinjene i forumet.

Kjetil Thorvik Brun er positiv til at det gjennomføres et pilotprosjekt for å teste retningslinjene. Foto: Esben Johnsen

Retningslinjene har blitt utarbeidet av en gruppe på 52 eksperter innenfor kunstig intelligens. Blant dem er Ieva Martinkenaite, visepresident hos Telenor Research og ansvarlig for kunstig intelligens og IoT.

– Dette er et resultat av intens dialog mellom en mangfoldig ekspertgruppe, med representanter fra akademia, organisasjonslivet og både små og store aktører fra næringslivet, forteller Martinkenaite.

Syv punkter for pålitelig AI

De etiske retningslinjene innebærer syv punkter for å oppnå pålitelig kunstig intelligens:

Menneskelig frihet og oversikt: Kunstig intelligens bør bidra til rettferdige samfunn ved å støtte menneskers frie handlinger og valg, samt fundamentale rettigheter. Det bør ikke minske, begrense eller villede personers selvbestemmelse. Robusthet og sikkerhet: Pålitelig kunstig intelligens krever algoritmer som er sikre, pålitelige og robuste nok til å håndtere feil eller uoverensstemmelser i alle stadier innen kunstig intelligens. Personvern og datasikkerhet: Privatpersoner bør ha full kontroll over sine egne data. Data som omhandler privatpersoner skal ikke brukes til å skade eller diskriminere dem. Åpenhet: Systemer for kunstig intelligens bør være sporbare. Mangfold, ikke-diskriminering og rettferdighet: Systemer for kunstig intelligens bør ta hensyn til hele spekteret av menneskelige evner, ferdigheter og behov, samt sikre tilgjengelighet. Godt for samfunnet og miljøet: Systemer for kunstig intelligens bør brukes for å fremme positiv sosial endring, samt fremme bærekraft og økologisk ansvarlighet. Ansvarlighet: Det bør være etablert mekanismer som sikrer ansvarlighet og pålitelighet for systemer med kunstig intelligens og deres resultater.

(Retningslinjene er oversatt til norsk av Abelia. Den offisielle versjonen på engelsk finner du her)