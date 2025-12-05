EU ilegger X bot på over 1,4 milliarder kroner

EU anklager X for å på misledende vis verifisere brukere med blå sjekkmerker, holde igjen data fra forskere og ikke ha åpenhet om reklame på plattformen.



Boten er på 1,4 milliarder kroner.

EUs teknologisjef understreker at boten ikke har noe å gjøre med sensur. EU fremholder at de mener boten er proporsjonal med regelbruddene som er begått.

– Å villede brukere med blå sjekkmerker, dekke over informasjon om reklame og utestenge forskere har ingen plass på internett i EU, sier EU-kommisjonens visepresident Henna Virkkunen.

X kan potensielt velge å gå til retten for å motvirke avgjørelsen, som kan bringe saken til ECJ.

USAs visepresident J.D. Vance skrev på X torsdag at han mener EU bør «støtte ytringsfrihet framfor å angripe amerikanske selskaper på grunn av tull». Også president Donald Trump har kritisert EUs digitale lovgivning som konkurransefiendtlig.