Kunstig intelligens

EU-kommisjonen starter etterforskning av Googles KI-databruk

EU-kommisjonen har besluttet å innlede en etterforskning av KI-relaterte brudd på konkurransereglene i Googles bruk av data. 

NTB
9. des. 2025 - 09:25

Ifølge nyhetsbyrået DPA dreier det seg om Googles bruk av innhold på internett for søkeresultater generert av kunstig intelligens.

AFP skriver at det er snakk om bruk av innhold som er publisert av medier og andre publisister til å trene og tilby KI-tjenester, uten rettferdig kompensasjon.

Det handler også om Googles bruk av YouTube-videoer til å trene KI.

– Vi undersøker om Google har brukt urettferdige vilkår mot publisister og innholdsprodusenter, samt gitt rivaliserende KI-modeller ulemper, i strid med EUs konkurranseregler, sier EU-kommisjonens konkurransesjef Teresa Ribera.

Det har tidligere kommet kraftige reaksjoner fra USA etter at EU har iverksatt etterforskning og ilagt bøter til amerikanske datagiganter, senest en massiv bot mot det sosiale mediet X.

GoogleKunstig intelligens
