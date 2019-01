EU mener Google bør fjerne sensitive søkeresultater

EU-domstolen undersøker en sak mellom IT-giganten Google og det franske datatilsynet angående personvern og nettsøk.

Fire franske statsborgere har klaget inn saken etter at Google nektet å fjerne linker til sensitiv informasjon som er koblet til deres navn i søkemotoren. Google-søkene knyttet personene til blant annet den omstridte scientologi-kirken og seksuelle overgrep mot mindreårige, ifølge domstolen.

Den franske domstolen henvendte seg til EU-domstolen for å få hjelp til å tolke EUs rettsakter på området.

Generaladvokat Maciej Szpunar i EU argumenterte for at Google og andre søkemotorer bør omfattes av de samme forbudene som gjelder for politiske meninger, religiøs tro og sexliv. Dette er krav som nettsteder som forvalter personopplysninger på nettet, er pålagt å følge.

I 2014 slo EU-domstolen fast at personer i noen tilfeller kan be om og motta retten til å få fjernet søkeresultater på internett som inneholder personlig informasjon. Det førte til at Google var nødt til å fjerne linker til utdaterte eller pinlige personlige opplysninger som dukket opp i søkeresultater.