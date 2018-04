EU: Opptil 2,7 millioner europeere kan ha vært berørt av Facebook-skandalen

– Facebook har bekreftet overfor oss at opplysninger om opptil 2,7 millioner mennesker i EU kan ha blitt delt på urettmessig måte med Cambridge Analytica, sa EU-kommisjonens talsmann Christian Wigand fredag.

I begynnelsen av neste uke skal EUs justiskommissær Vera Jourova ha en telefonsamtale med Facebook-grunnlegger og sjef Mark Zuckerberg for å diskutere skandalen. De skal snakke om hvilke endringer Facebook må gjennomføre for å styrke personvernet for sine brukere, og om hvordan Facebook må tilpasse seg EUs personvernregelverk.

I løpet av de kommende dagene kommer de ulike datatilsynene i EU til å koordinere sin innsats for å diskutere hvordan de skal granske Facebook, legger Wigand til.

I Norge har 17 nordmenn lastet ned appen som ga analyseselskapet Cambridge Analytica tilgang til private opplysninger. Når man teller med de 17 personers venner, dreier det seg om opptil 37.550 nordmenn, bekreftet Facebook torsdag.

Forbrukerrådet har bedt Datatilsynet undersøke om Facebook har brutt europeiske personvernlover. Rådet krever også at tilsynet får oversikt over nordmenn som er berørt.

I forrige måned ble det kjent at analyseselskapet Cambridge Analytica hadde samlet inn personopplysninger fra Facebook-brukere og solgt analyser av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab. Totalt kan 87 millioner Facebook-brukere ha blitt berørt.